Теперь по Красной площади вместо стран НАТО шагают солдаты Лаоса и КНДР.

На параде ко дню победы 2010 года британские, американские и украинские военные шагали вместе с россиянами по Красной площади. Эти кадры резко контрастируют с сегодняшней ситуацией, когда Россия отмечает праздник в окружении преимущественно авторитарных союзников.

Видео парада 2010 года можно найти в архивах международных медиа, освещающих это событие. Тогда оно демонстрировало единство стран в оказании почестей победе над нацизмом. "Телеграф" собрал кадры, на которых видна существенная разница в парадах за последние 15 лет.

Парад 2025

Россия отметила День Победы военным парадом на Красной площади в Москве. В мероприятии приняли участие ветераны и более 20 мировых лидеров, среди которых Си Цзиньпин из Китая, Николас Мадуро из Венесуэлы и Луис Инасиу Лула да Силва из Бразилии.

Путин и Си Цзиньпин

Президент Беларуси Александр Лукашенко на параде

Гости из КНДР, которые, возможно, принимали участие в боях в Курской области против ВСУ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой

Многие гости нацепили на грудь георгиевские ленты

Армия Лаоса на параде 9 мая 2025 года

В этом году западные представители отсутствовали. Единственными европейскими лидерами на параде стали президент Сербии Александр Вучич и президент Словакии Роберт Фицо. Красной площадью прошли войска из Азербайджана, Беларуси, Китая, Египта, Лаоса, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Вьетнама.

Парад 2010

Еще в 2010 году ситуация была кардинально иной. На параде к 65-й годовщине победы над нацистской Германией присутствовали западные лидеры, включая тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Эстонии и исполняющего обязанности президента Польши. Украинские военные тогда шагали по Красной площади рядом с солдатами из России, Беларуси, Великобритании и США — теми, чей вклад в победу был неоценим.

Британские солдаты на параде 2010 года в Москве — фото Getty Images

Военные США принимают участие в параде в Москве 9 мая 2010 года — фото Getty Images

Французская армия на параде в 2010 году Getty Images

Чешская армия на параде 9 мая 2010 года — фото Getty Images

Ранее Телеграф также писал, что на параде Путина заметили известных военных преступников. На их руках кровь украинцев.