"Путін не готовий до миру": дипломат оцінив шанси на припинення війни

Москва висуватиме неприйнятні вимоги

Москва не готова припинити війну і далі намагається диктувати свої умови Україні. Поки європейські партнери годують Україну обіцянками, Пекін фактично дозволяє Путіну продовжувати військові дії.

Єдиний спосіб зупинити кровопролиття — позбавити Росію грошей на війну через жорсткі санкції та контроль за ціною нафти. Про це надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий сказав в етері програми "Говорить Великий Львів" на телеканалі NTA.

Дипломат вважає, що спроби Дональда Трампа досягти швидкого перемир'я не матимуть успіху. "Я думаю, що нічого з цього не вийде абсолютно", — заявив Чалий, пояснюючи, що умови для миру ще не склалися.

Посол не бачить причин для зміни позиції Росії. "Відчувши кров, відчувши зараз можливість все ж таки наступу, Путін пішов далі", — зазначив він. Чалий нагадав, що Росія вже порушила більше 25 домовленостей про припинення вогню.

Навіть якщо домовитися про 30-денне перемир'я, Москва висуватиме неприйнятні вимоги — прямі переговори та припинення постачання зброї з США.

Візит європейських лідерів до Києва дипломат оцінює стримано. "Ці ігри закінчились. Вони знову починають тягнути цю гуму", — сказав він про європейців, які більше говорять, ніж діють.

Щодо Китаю, Чалий припускає, що Путін просив у Сі Цзіньпіна більше часу під час візиту до Москви. Пекін не хоче поразки Росії і надає їй можливість продовжувати агресію.

Ключем до завершення війни посол називає економічний тиск. "Треба позбавити Росію можливості фінансувати війну на наступний рік", — підкреслив дипломат. США можуть ввести контроль за виконанням санкцій та впливати на нафтовий ринок.

Чалий попередив про можливі масовані повітряні удари Росії найближчими днями. "Якщо Путін застосує такий удар, це буде свідчити, що ми на правильному шляху і мир може бути реальним", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Путіна звинуватили Україну в небажанні переговорів та назвали умову перемир'я. У РНБО уже відповіли.