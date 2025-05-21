Путінські чиновники "відродили" СРСР: тепер хочуть усю Україну і не лише (відео)

У Кремлі засумнівалися, що СРСР розпався

У Росії вигадали нове виправдання вторгненню на територію України та своїм імперіалістичним апетитам. Цього разу там засумнівалися у розпаді Радянського союзу, чим за раз висунули претензії не лише на всю Україну, а й на інші пострадянські країни.

Про це під час виступу на юридичному форумі у Санкт-Петербурзі заявив радник Путіна Антон Кобяков. Відеозапис його виступу наводить Агентство.

Чиновник висловив переконання, що під час розпаду СРСР нібито було порушено юридичну процедуру. Він вважає, що підписанти Біловезьких угод не мали права підписувати документи про розвал держави.

"А якщо юридична була порушена процедура, то виходить – юридично СРСР існує. Так кажуть фахівці конституційного права. <…> Але якщо СРСР не розпущено, то логічно з правової точки зору виходить, що "українська криза" — це внутрішній процес", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, в Росії вже не приховують того, що окрім стандартних вимог про чотири області та Кримський півострів хочуть захопити і Сумську область. Однак заяви Кобякова показують, що навіть у цьому випадку амбіції путінських чиновників не будуть задоволені.