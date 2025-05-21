Путинские чиновники "возродили" СССР: теперь хотят всю Украину и не только (видео)

В Кремле засомневались, что СССР распался

В России придумали новое оправдание вторжению на территорию Украины и своим империалистическим аппетитам. На этот раз там усомнились в распаде Советского союза, чем в один момент предъявили претензии не только на всю Украину, но и на другие постсоветские страны.

Об этом во время выступления на юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил советник Путина Антон Кобяков. Видеозапись его выступления приводит Агентство.

Чиновник выразил убеждение, что при распаде СССР якобы была нарушена юридическая процедура. Он считает, что у подписантов беловежских соглашений не было права подписывать документы об упразднении государства.

"А если юридическая была нарушена процедура, то получается – юридически СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. <…> Но если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что "украинский кризис" — это внутренний процесс", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в России уже не скрывают того, что помимо стандартных требованиях о четырех областях и Крымском полуострове хотят захватить и Сумскую область. Однако, заявления Кобякова показывают, что даже в этом случае амбиции путинских чиновников не будут удовлетворены.