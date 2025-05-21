Путіна закликали захопити ще один обласний центр в Україні

Апетити РФ лише зростають

Володимира Путіна закликали захопити Суми, які розташовано на кордоні з Росією. Глава РФ не заперечив та віджартувався.

Це сталося під час зустрічі Путіна з головами муніципалітетів Курської області. Загарбницькі плани озвучив голова Глушківського району Павло Золотарьов, який заявив, що "Суми мають бути наші".

"Ми не можемо жити як на півострові. Нас має бути більше. Хоча б Суми. Я думаю так. І з вами, як із головнокомандувачем, ми переможемо", — сказав росіянин.

У відповідь Путін не став заперечувати. Він віджартувався що, губернатор регіону Олександр Хінштейн, який тимчасово виконує обов'язки "теж так хоче — все більше".

Нагадаємо, 21 травня, Володимир Путін начебто приїхав в Курську область. На поширених кадрах видно, що Путін сидить у кімнаті з закритими ролетами вікнами, тож точно ідентифікувати місце його перебування неможливо.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на середу, 21 травня, росіяни атакували Суми безпілотниками. Під ударами були два підприємства, пошкоджені лінії електропередач. Частина міста лишилася без водопостачання.