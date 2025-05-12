Не тільки "спіди" та цікаві ванни. Чим лікується Путін, адміністрація якого звинуватила Макрона у наркоманії

З 2022 року у мережі ширилась інформація, що Путін нібито має рак щитоподібної залози

Франція відкинула звинувачення Росії в тому, що її президент Еммануель Макрон може вживати наркотики. Однак не слід забувати, що про пігулки та речовини, які може примати очільник РФ Володимир Путін не раз говорили у мережі.

"Телеграф" розповість, які ліки може пити Путін та чи є у їх переліку "важкі" психотропи. Зауважимо, що офіційно російська сторона жодного разу не називала перелік лікарських засобів, які вживає голова Кремля.

Які ліки приймає Путін

Ще з 2022 року у мережі ширилась інформація, що Путін нібито має рак щитоподібної залози. Враховуючи це, він міг приймати не тільки препарати хіміотерапії, а й препарати йоду, протизапальні тощо.

Аналізуючи зовнішність Путіна, а саме часті сильні набряки лікарі у коментарях ЗМІ казали, що він, певно, вживає гормональні препарати, зокрема кортикостероїди.

Російський політолог Валерій Соловей якось зазначав: "Перед публічними виступами, якщо Путін виступає, він, як каже молодь, "під спідами" — дуже сильними стимуляторами".

За його словами, це добре видно, коли він проголошує промову і вона незв'язана, ніби язик не встигає за мозком. До того ж Путін "приймає спеціальні ліки", за допомогою яких може 4 години виступати та триматись переконливо.

Окрім цього, розслідування "Проекту" писало, що Путін страждає на "стероїдну лють", яка виникла в результаті лікування раку стероїдами. Також писали, що голова РФ начебто полюбляє нетрадиційну медицину, до прикладу, приймає ванни з екстракту рогів оленів (м'яких незакостенілих рогів маралів).

Росія звинуватила Макрона у вживанні наркотиків

Під час поїздки до України на одному з відео біля Макрона на столі побачили маленький білий згорток, який в Росії одразу розцінили як "наркотики". Насправді це була зім'ята серветка, що вже підтвердили у Франції.

"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайна серветка виглядає як наркотик. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і вдома. Ми повинні залишатися пильними щодо маніпуляцій", — йдеться у повідомленні Єлисейського собору.

Додамо, що звинувачення в бік Макрона зробила речниця МЗС РФ Марія Захарова, яка відома своїми абсурдними та пропагандистськими заявами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фото з зустрічі Макрона з Володимиром Зеленським, президентом України, в Києві знайшовся цікавий момент