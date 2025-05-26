Отказывает рука? Во время заседания Путина заметили странный момент (видео)

После рукопожатия Путин странно вел себя

Во время очередного публичного появления главы РФ Владимира Путина пользователи заметили странную вещь. После рукопожатия Путин долго растирал левую руку и даже снял с нее часы.

Этот момент попал на видео и вызвал волну домыслов. Отметим, что инцидент произошел 26 мая в ходе встречи Путина с представителями деловых кругов РФ.

На видео видно, что глава РФ заходит в комнату, где будет проходить встреча, и жмет руку Мантурову Денису, первому вице-премьеру, бывшему министру промышленности и торговли России. После этого он садится на место и начинает себя странно вести.

Сначала Путин снимает часы с правой руки и растирает запястье, а затем начинает растирать и всю ладонь. Это длилось несколько минут, но этого достаточно, чтобы люди в сети задались кучей вопросов. Добавим, что, вероятно, рукопожатие с Мантуровым было настолько сильным, что вызывало дискомфорт или даже боль в руке Путина, поэтому он пытался обуздать это.

Предыдущие инциденты с рукой

Заметим, что это не первый инцидент Путина с правой рукой. Ведь в 2022 году СМИ обратили внимание, что Путин держался за стойку, а его правая рука выглядела странно. Ведь на внешней стороне ладони были видны синяки, которые скорее всего пытались загримировать. Тогда медиа предположили, что главе РФ ставили капельницы через вены на ладони.

Кроме того, в конце 2024 года во время видеообращения Путин в течение почти восьми минут не двигал руками или пальцами. Обычно глава Кремля много жестикулирует, поэтому это воспринялось сетью как очередное подтверждение плохого состояния здоровья Путина. Некоторые даже писали, что у Путина возникли проблемы с нервной системой или его видеообращение — это монтаж.

Добавим, что также у Путина не только руки "не слушаются", но и одна часть лица. В декабре 2024 года во время публичного выступления у главы Кремля почти не двигалась половина лица и левая рука.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем лечится Путин, администрация которого обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в наркомании.