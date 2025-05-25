Путін міг померти ще 11 років тому: розповідаємо про ще один інцидент із вертольотом

Глава Кремля вважав, що на нього робили замах іноземні спецслужби

У Росії заявили, що 20 травня гелікоптер президента РФ Володимира Путіна під час польоту в Курську область потрапив в епіцентр атаки українських дронів. Навіть росіяни не вірять цій "кремлівській казці". Проте відомо, що у 2014 році російський диктатор потрапив до іншого інциденту з вертольотом, який сприйняв як підготовлений закордонними спецслужбами замах.

Про це колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов заявив в Оболонському суді Києва з посиланням на свої джерела у Федеральній службі охорони (ФСО). Він розповів про подію під час слухання справи за звинуваченням експрезидента України Віктора Януковича у держзраді, повідомляють росЗМІ.

"22 числа (у лютому 2014 року – ред.) Путін мало не потрапив до авіакатастрофи в Сочі. На гелікоптері була там жорстка посадка в нього, і він це сприйняв як замах, спробу замаху за участю іноземних спецслужб", — сказав Пономарьов під присягою.

За словами колишнього депутата Держдуми Російської Федерації, він дізнався про інцидент від офіцера ФСО. Пономарьов уточнив, що після жорсткої посадки у президента Росії з’явилося відчуття, що "навколо змова".

Російські журналісти ставили питання про інцидент з вертольотом Путіна 22 лютого 2014 року його прессекретарю Дмитру Пєскову. Спікер Кремля стверджував, що такої події не було.

Раніше Пєсков поділився деталями переговорів Путіна та Трампа. За його словами, під час телефонної розмови російський президент чув оригінальну мову співрозмовника. Глава Кремля нібито розуміє англійську мову.