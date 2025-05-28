Отменены рейсы и длинные очереди в аэропортах. Почему Украине выгоден авиационный коллапс в России

Гражданское авиасообщение в России из-за активности беспилотников оказывается на грани коллапса

Аэропорт "Внуково" в Москве после ночной атаки дронов, в результате которой его работа была приостановлена, сковали очереди. В общей сложности в аэропортах Москвы на фоне обстрела 28 мая отменили 62 рейса, еще 52 задержали более чем на 2 часа.

Как сообщают росСМИ, сотни россиян в жару стоят у входа в терминал. Очереди образовались у стоек регистрации, а также в кассах, где можно сдать или обменять билеты на отмененные рейсы.

Задержки и отмена авиарейсов стали нормой для России

Гражданское авиасообщение в России из-за активности беспилотников оказывается на грани коллапса, пишет The Moscow Times. По оценкам российских туроператоров, только в начале мая задержки и отмена рейсов затронули более 60 тысяч пассажиров и более 350 рейсов. Ущерб достигает миллионов долларов.

Почему для Украины выгодна остановка работы российских аэропортов

Военный эксперт Александр Коваленко ранее оценил последствия прерывания работы аэропортов Москвы из-за беспилотников. Каждый из них является частью общей логистики и работает на войну России против Украины.

"Любой аэропорт России не только является частью общей логистики, в том числе участвует в грузопотоке для обеспечения войны в Украине, но и своими налоговыми вычетами, поддерживающими бюджет, направлен на финансирование войны. А если они начинают проседать по доходам?" – объяснил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фоне атак беспилотников на Москву, в Кремль согнали военную технику. На Большом Каменном мосту разместили технику с комплексами радиоэлектронной борьбы.