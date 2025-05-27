У Москві мало не підірвали автомобіль полковника Генштабу РФ: як він пов’язаний із Москаликом

Замінований позашляховик знайшли неподалік станції метро

У вівторок, 27 травня, у Москві виявили замінований автомобіль полковника Генштабу РФ Олексія Єгорова, який був підлеглим генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, підірваного у своїй машині місяць тому.

Про це пишуть російські Telegram-канали. Кілька днів тому на авто Єгорова з’явився образливий напис, зроблений чорною фарбою.

Білу Toyota Land Cruiser Prado знайшли біля заправки на Ленінському проспекті, неподалік станції метро "Тропарево" із прив’язаною до днища коробкою. На місці події, яку одразу оточили, працювали оперативні служби, кінологи із собаками та сапери.

За попередніми даними, власником позашляховика є 54-річний полковник ВДВ. У мережі з’явилося фото автомобіля з написом чорною фарбою. Очевидці повідомляли, що слово "Чорт" з'явилося на машині кілька днів тому.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", відомий своїми інсайдами, які не завжди підтверджуються, припустив що заміноване авто належить полковнику Олексію Єгорову.

Він служить у Головному оперативному управлінні Генерального штабу ЗС РФ і перебував у підпорядкуванні генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, підірваного у своїй машині наприкінці квітня.

РосЗМІ писали, що найвірогіднішим виконавцем вбивства Москалика був уродженець Сум Ігнат Кузін. Чоловік місяць проживав в одній багатоповерхівці з убитим.

Кузін припаркував начинений вибухівкою автомобіль із камерою стеження ще 16 квітня, а 25 квітня він вибухнув. Однак у цей період ймовірного вбивці вже не було у Росії.