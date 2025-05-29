У Росії ліквідували майора, який допомагав бомбардувати Маріуполь (фото, відео)

Вибух стався за кілька секунд, коли до Гурциєва підійшла невідома людина

У ніч проти 29 травня у російському місті Ставрополь стався вибух у дворі багатоповерхового будинку. Внаслідок події загинули двоє людей, одна з яких — майор, авіанавідник з Осетії Заур Гурцієв. Він брав участь у війні проти України та керував ракетними атаками по Маріуполі.

Про вибух уночі повідомив мер міста Іван Ульянченко у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що в результаті було також пошкоджено кілька автомобілів.

"ЧП поруч із житловим будинком по вул. Чехова 85/19, за попередніми даними, сталася бавовна. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Видимих ​​зовнішніх пошкоджень житлового будинку немає, постраждали кілька припаркованих поряд автомобілів, всі екстрені служби міста перебувають на місці. У причинах події розбираються правоохоронні органи", — повідомив мер міста Іван Ульянченко.

Губернатор Ставропольського краю у своєму Telegram-каналі заявив, що одним із загиблих осіб став Гурциєв.

"Шановні земляки! З сумом повідомляю, що внаслідок нічного інциденту на вулиці Чехова у Ставрополі загинув наш герой – ветеран СВО (повномасштабної війни в Україні, — Ред.), учасник програми Час Героїв Заур Олександрович Гурциєв", — йдеться у повідомленні.

Тим часом Telegram-канал SHOT опублікував відео, на якому видно момент вибуху. За даними пабліка, до Гурциєва підійшов чоловік і нібито активував саморобний вибуховий пристрій.

Заур Гурцієв — хто це

Народився 29 червня 1990 року у Владикавказі. У 2012 році закінчив Військову академію зв’язку імені Маршала Радянського Союзу С. М. Будьонного Міністерства оборони РФ, здобувши спеціальність інженера. З 2007 року служив у ЗС РФ.

З 2019 року очолював Центр бойового управління військово-повітряних сил та протиповітряної оборони армії.

З 2022 року брав активну участь у війні проти України. Він був навідником ракет, зокрема і під час захоплення російськими військовими міста Маріуполь.

За керівництво повітряною частиною операції із захоплення Маріуполя та Авдіївки Гурцієва в Росії представили до орденів Мужності та "За військові заслуги".

2024 року був першим заступником голови Ставрополя.

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