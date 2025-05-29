В России ликвидировали майора, который помогал бомбить Мариуполь (фото, видео)

Взрыв произошел через несколько секунд, когда в Гурциеву подошел неизвестный человек

В ночь на 29 мая в российском городе Ставрополь произошел взрыв во дворе многоєтажного дома. В результате происшествия погибли два человека, один из которых — майор, авианаводчик из Осетии Заур Гурциев. Он принимал участие в войне против Украины и руководил ракетными атаками по Мариуполю.

О взрыве ночью сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале. Он заявил, что в результате были также повреждены несколько автомобилей.

"ЧП рядом с жилым домом по ул. Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, все экстренные службы города находятся на месте. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы", — сообщил мэр города Иван Ульянченко.

Губернатор Ставропольского края в своем Telegram-канале заявил, что одним из погибших лиц стал Гурциев.

"Уважаемые земляки! С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой – ветеран СВО (полномасштабной войны в Украине, — Ред.), участник программы Время Героев Заур Александрович Гурциев", — говорится в сообщении.

Тем временем Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором виден момент взрыва. По данным паблика, к Гурциеву подошел мужчина и якобы активировал самодельное взрывное устройство.

Заур Гурциев — кто это

Родился 29 июня 1990 года во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого Министерства обороны РФ, получив специальность инженера. С 2007 года служил в ВС РФ.

С 2019 года возглавлял Центр боевого управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны армии.

С 2022 года принимал активное участие в войне против Украины. Он являлся наводчиком ракет, в частности, и во время захвата российскими военными города Мариуполь.

За руководство воздушной частью операции по захвату Мариуполя и Авдеевки Гурциева в России представили к орденам Мужества и "За военные заслуги".

В 2024 году был первым заместителем главы Ставрополя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Москве чуть не взорвали автомобиль полковника Генштаба РФ.