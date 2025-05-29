"Бульбоапокаліпсис": чому в Росії та Білорусі закінчилася картопля, що з цінами і як з них сміються

Росія стала світовим "лідером" за оптовими цінами на картоплю

Росію накрила картопляна криза. Не може допомогти Путіну навіть його товариш Олександр Лукашенко, адже дуже несподівано Білорусь також залишилася без свого "брендового" продукту. Проблему визнали вже лідери обох держав, але вдіяти з цим поки що нічого не вдається. А в мережі тим часом сміються над "бульбоапокаліпсисом".

"Телеграф" розповідає про те, як Росія та Білорусь дійшли до життя такого: що цьому передувало, які наслідки і як тепер глузують з "міцних господарників".

Картопля росте, але тільки в ціні

Що відбувається в Росії

У Росії зростання цін на картоплю б’є усі рекорди. За даними Росстату, на 28 квітня середня роздрібна ціна картоплі досягла 84,7 рубля за кг (приблизно 45 гривень), що на 27,9 рублів дорожче, ніж на початку року, або на 49%. А річне зростання цін досягло 173% і стало рекордним за весь час доступної відкритої статистики (з 2002 року).

При цьому, як пише Bloomberg, ціни в супермаркетах насправді були навіть вищими, ніж показують дані національної статистики, і перевищили 100 рублів. Таким чином, на картоплю зафіксовано найбільше зростання цін серед усіх продуктів харчування, що відстежуються.

"Оскільки картопля є одним із найпопулярніших овочів у країні — Росія входить до десятки найбільших світових споживачів картоплі — домогосподарства відчують на собі цей удар…Москва намагається стримати зростання цін на картоплю та покращити ситуацію із пропозицією на внутрішньому ринку", — йдеться у публікації.

На тлі загрози дефіциту картоплі з січня цього року влада відкрила безмитне ввезення з "дружніх країн", а віцеспікер Держдуми Борис Чернишов запропонував запровадити тимчасове держрегулювання роздрібних цін на картоплю. Китай також збільшив обсяги постачання разом з більш відомими експортерами.

"У січні уряд дозволив безмитний імпорт до 150 000 тонн, скасувавши звичайний 5% імпортний збір", — пояснили в Bloomberg.

Всупереч діям влади РФ щодо підтримки російських виробників продуктів та обмеження експорту окремих товарів, а також скасування мит на імпорт, здорожчання картоплі в країні не зупиняється. За оптовою вартістю картоплі Росія вже стала світовим "лідером". За даними аналітичного "АБ-Центру", станом на початок квітня цей показник у річному вираженні злетів на 285,5% — з 11,4 до 42,4 рубля за кілограм (без ПДВ). У світі це в середньому 17 євроцентів за кілограм (близько 15,5 рубля).

Чому так відбувається?

Як пишуть місцеві ЗМІ, "Картопляна інфляція" прискорюється внаслідок різкого падіння врожаю через заморозки та посуху: у 2024 році в Росії зібрали 7,3 млн тонн картоплі — на 1,2 млн тонн менше, ніж роком раніше. При цьому внутрішнє споживання російська влада оцінює у 8 млн тонн.

"Окак"

Путін уже особисто визнав картопляну проблему.

"Вчора (у понеділок) зустрічався з представниками різних напрямків бізнесу, у тому числі агросектору. Картоплі-то не вистачає у нас, виявляється ", — визнав Путін і додав "Розмовляв з Олександром Григоровичем Лукашенком. Він каже: у нас вже все продали в Росію".

До речі, у пресслужбі Лукашенка на цьому фоні 26 травня у жартівливому тоні зазначили, що "вже посадили" додаткову картоплю.

Що відбувається у Білорусі

Білорусь несподівано також накрила проблема з дефіцитом картоплі. Та і так накрила, що режиму Лукашенка довелося зняти обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включаючи картоплю, з країн, які там називають "недружніми" (ЄС).

Звучить як мем: Білорусь, яка десятиліттями славилася своєю картоплею, входила у світовий топ за її вирощуванням і споживанням та асоціювалась у багатьох із цим овочем — тепер закуповує картоплю в інших країнах, при цьому "недружніх". Мабуть, трагікомічність ситуації розуміла і місцева влада, а тому вигадала "відмазку" для такого рішення. Мовляв, рішення нібито стало "відповіддю" на нещодавнє підвищення Європою торгових мит на сільгосппродукцію з Білорусі. Водночас там зазначили, що таким чином Мінськ знову демонструє "відкритість, миролюбність та принцип добросусідства"

"Все продали"

Останні місяці білоруси з різних регіонів масово скаржилися на дефіцит та якість картоплі у магазинах.

Причини дефіциту картоплі у Білорусі та Росії трохи різні. Однією з причин, так само як і в Росії, є поганий урожай. Сезон картоплі 2023-2024 років у Білорусі виявився несприятливим через заморозки, посуху та нестабільну логістику.

Однак є і ще одна проблема: державне регулювання цін, яке робить продаж картоплі на внутрішньому ринку нерентабельним і підштовхує виробників експортувати свою продукцію до Росії, де картопля продається значно дорожче. При цьому Росія на тлі свого дефіциту посилено "пилотяжить" картоплю звідусіль, включаючи Білорусь. У 2024 році Білорусь стала найбільшим постачальником цього овочів у Росію. Згідно з російською статистикою, постачання білоруської картоплі досягло понад 170 тисяч тонн, показавши зростання більш ніж на 60 відсотків.

Білоруські ЗМІ пишуть, що цією проблемою в лютому перейнялися влада. Мовляв, Міністерство антимонопольного регулювання та торгівлі Республіки Білорусь неодноразово отримувало скарги на проблеми постачання зі стабілізаційних фондів у рамках уже укладених договорів.

Виробники ж кажуть, що відвантажувати овочі та фрукти у фонди за ціною, яку пропонує держава, їм невигідно. Тому вони чи продають товар дорожче на ринках, або відправляють на експорт.

8 травня Олександр Лукашенко визнав, що у країні існує дефіцит картоплі. Його він пояснив бажанням фермерів підзаробити і запропонував білорусам свій "хитрий селянський задум":

"Так давайте, кажу, у нас є насіннєва картопля, ще місяць відмучаємося, комусь вона може не подобатися, але ми її посіємо. Отримаємо вдесятеро більше, ніж посіяли, і потім продамо. Продамо за гарною ціною".

З "бульбоапокаліпсиса" потішаються

Картопляна криза в Росії та Білорусі стала приводом для мемів та глузувань. Реакції:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Bloomberg закликають Конгрес США ввести санкції проти Росії.