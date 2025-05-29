Підкріпити погрози діями: в Bloomberg закликають Конгрес США ввести санкції проти Росії

Трамп погрожував росіянам санкціями, але досі не зробив жодного реального кроку в цьому напрямку

Президент США Дональд Трамп починає розуміти, що дописів в Інтернеті із закликами "Володимире, стоп", спрямованими на російського правителя Володимира Путіна, недостатньо, щоб змусити Кремль до припинення вогню в Україні, не кажучи вже про серйозні реалістичні переговори. Проте з іншого боку, Трамп погрожував росіянам санкціями, але досі не зробив жодного реального кроку в цьому напрямку.

Про це написав колумніст Джеймс Гібні у колонці для видання Bloomberg. Він нагадав, що США вперто рятують Росію від санкцій: Трамп напряму відмовився їх вводити, а міністр фінансів США Скотт Бессент навіть намагався блокувати схвалення країнами G7 нової "цінової стелі" на російську нафту.

"Без подальшої підтримки США шанси України вийти з цієї війни життєздатною суверенною державою є дуже низькими. Путін має всі підстави для посилення свого наступу. Навіть маючи найкращі наміри, Європа не в змозі надати Україні необхідну зброю, щоб вона могла продовжувати боротьбу. І якими б похвальними не були жорсткіші санкції європейців без участі США, для Путіна вони є порожнім звуком. Конгрес повинен втрутитися", – зазначає автор.

Гібні нагадав, що у Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає введення 500% мит на всі товари з країн, які продовжують купувати в Росії нафту, уран, газ та інші енергоносії, а також заборону для громадян США купувати російський суверенний борг. Співавтор документа, сенатор Ліндсі Грем, заявив, що законопроєкт має підтримку 82 сенаторів зі 100 – теоретично, цього достатньо, щоб подолати вето президента США. Гібні вважає, що Сенат має проголосувати за цей законопроєкт та змусити зробити те саме Палату представників, аби документ нарешті опинився на столі Трампа.

При цьому протягом останніх років Конгрес США втратив вплив на зовнішню політику. Зараз час відновити цей вплив – якщо конгресмени зможуть підштовхнути Трампа до підтримки України. Рейтинги зараз працюють проти американського президента: 46% громадян США вважають, що Вашингтон та Трамп повинні робити більше для підтримки Києва, тоді як кількість тих, хто вважає, що США роблять забагато, впав до 30%. Поки що незрозуміло, чи достатньо такого рівня підтримки, щоб сенатори натиснули на Трампа, поставивши свій законопроєкт на голосування.

"Можливо, Грем надихнеться прикладом сенатора Джона Маккейна, героя В'єтнамської війни та колишнього військовополоненого, який, як відомо, пішов наперекір своїй партії й президенту Джорджу Бушу-молодшому, виступивши проти застосування тортур американськими слідчими. Безумовно, допомога зусиллям, спрямованим на те, щоб зупинити войовничу, озброєну ядерною зброєю автократію від вторгнення і спустошення сусіда, який прагне жити в мирі та свободі, є не менш важливим питанням моральної чистоти", – резюмував колумніст.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що він "незадоволений" Путіним через атаки на Україну, а потім взагалі назвав російського правителя "божевільним". 28 травня Трамп зробив нову низку заяв щодо врегулювання російсько-української війни. Він сказав, скільки часу йому необхідно, щоб дізнатися, чи Путін водить його за ніс, і зазначив, що "розчарований" обстрілами українських населених пунктів.

Конгресмен від Республіканської партії США Дон Бейкон виступив із вимогою "озброїти до зубів" Збройні сили України, ввести проти російського режиму максимально суворі санкції, припинити вірити у можливість домовитися про щось з росіянами та почати застосовувати проти Кремля силу. А автор законопроєкту про "драконівські санкції" Ліндсі Грем висунув Путіну пряму вимогу – або погодитися на припинення вогню в Україні, або готуватися до масштабних обмежень, оскільки Конгрес здатний прийняти законопроєкт про санкції без участі Трампа.