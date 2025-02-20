У США дефіцит яєць: для американців вже ввели обмеження на продаж

Рекордні ціни на яйця в США: чому вони дорожчають.

Ціни на курячі яйця у США досягли історичних максимумів. У лютому 2025 року середня вартість дюжини яєць підскочила до $5,49, що на 80% більше, ніж на початку 2024 року. У деяких штатах ціни вже перевищили $10.

Як повідомляє LIGA.net, фахівці пояснюють кризу спалахом пташиного грипу H5N1, який охопив усі 50 штатів і Пуерто-Рико. За останні місяці знищено понад 21 млн курей-несучок, що спричинило дефіцит і ажіотаж на ринку. Додатковим фактором стало скорочення штату ветеринарної служби США на 25%, що ускладнило боротьбу з епідемією.

У відповідь на кризу низка американських торговельних мереж ввела обмеження на продаж яєць: у Costco можна придбати не більше трьох упаковок, у Trader Joe's – лише одну дюжину.

На тлі дефіциту США шукають нових постачальників, і тут Україна може зіграти важливу роль. Українські птахофабрики здатні забезпечити експорт великих партій яєць, що може частково компенсувати втрати американського ринку.

Експерти очікують подальше зростання цін на яйця, якщо ситуація з пташиним грипом не покращиться найближчими місяцями.

Раніше "Телеграф" писав про те, де зараз можна купити найдешевші яйця в Україні.