Путіна можна зламати: ЗМІ злили фото робочого столу комп'ютера президента Росії

Путін використовує Windows, який не підтримується понад 10 років

Російський диктатор Володимир Путін користується застарілою операційною системою Windows XP, яка не оновлювалася понад десять років. На офіційних фото з його кабінету регулярно видно екран з цією системою.

Про це свідчать фотографії з офіційного сайту Кремля. Останні знімки з'явилися наприкінці квітня під час зустрічі Путіна з главою російського генштабу.

Нагадаємо, Windows XP вийшла у світ 2001 року. Компанія Microsoft перестала підтримувати цю систему ще 2014 року, а останні оновлення безпеки випустила 2019-го.

Тому комп'ютер російського лідера залишається вразливим до кібератак через відсутність сучасного захисту. Хакери можуть використовувати слабкі місця системи, які знайшли після завершення її підтримки.

Вперше медіа писали про застарілу систему Путіна ще у 2019 році За п'ять років технічні спеціалісти Кремля так і не встановили йому нову операційну систему.

Путін регулярно вимагає замінювати іноземні програми на російські аналоги. Проте сам продовжує працювати з американською Windows XP замість вітчизняних розробок.

До речі, фотографії екрана показують, що диктатор активно користується комп'ютером. На робочому столі змінюється розташування іконок порівняно з попередніми знімками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путін зробив тривожну заяву щодо переговорів, але про операції СБУ промовчав. Він вперше прокоментував атаки України на російську інфраструктуру.