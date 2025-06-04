Служив у ВДВ, але побоявся йти на війну з Україною: що відомо про чоловіка зірки "Сватів" Железняк

Чоловік путіністки взяв на себе домашні справи, поки його дружина будувала кар'єру

Чоловік зірки "Сватів" та "Моєї прекрасної няні" Олесі Железняк, яка зізналася в коханні Путіну, обрав лишатися в тіні політичних висловлювань дружини. Хоча сам він — російський актор, демонструє мовчазну позицію щодо гучних заяв своєї обраниці-путіністки і сам не поспішає ні підтримувати, ні засуджувати дії росіян на території України.

До початку повномасштабного вторгнення, акторка була відомою в нашій країні. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про чоловіка Олесі Железняк.

Що відомо про чоловіка Железняк Олесі

Його звати Спартак Сумченко. Він народився у Москві і ріс у сім’ї педагогів. Проте, незважаючи на це, його поведінка не була зразковою. Його навіть відрахували зі школи, в якій він навчався. Вища освіта у Спартака педагогічна — він учитель початкових класів за фахом.

Також відомо, що Сумченко служив в армії за бажанням його батьків. Він потрапив у спецназ ВДВ. Однак коли повернувся, не захотів продовжувати кар’єру "воєнного".

Із майбутньою дружиною-путіністкою він познайомився ще до навчання у коледжі. Після народження дітей, Сумченко взяв на себе велику частину домашніх обов'язків, поки його дружина будувала кар’єру. Дітей пара має троє. У них всіх старі російські імена — Савелій, Агафія, Прохор.

Тривалий час чоловік путіністки грав у театрі. В одній із вистав він грав із прихильницею "руского міра" та акторкою "Сватів" Тетяною Кравченко.

В кіно Сумченко вперше знявся у 1997 році. Він дебютував у фільмі "Криза середнього віку". Через три роки він знявся "Срібна конвалія". У цій же картині центральною персонажкою була його дружина Олеся Железняк, саме завдяки цій ролі вона стала популярною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину та дітей Добронравова зі "Сватів". "Валюха" хотіла забрати його з сім’ї.