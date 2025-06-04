Інфаркт у Путіна. Чому це фейк і де зараз президент Росії?

Хотілось би, щоб ця інформація була правдивою, але ні

Медіапростір заполонила новина про те, що у Путіна нібито стався інфаркт. Погіршилось самопочуття у російського президента начебто після того, як він дізнався, скільки техніки знищила СБУ в ході блискучої спецоперації "Павутина".

Про це повідомили у росЗМІ.

Та насправді це фейк — час від часу подібна інформація з'являється у медіапросторі. У РФ уже виступили з таким собі спростуванням інфаркту у Путіна — російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що президент проводить онлайн нараду.

Які хвороби приписували Путіну раніше?

Чутки про проблеми зі здоров’ям російського президента циркулюють роками. Найпоширеніші версії — хвороба Паркінсона, онкологія, тяжкі ускладнення після ковідної інфекції.

Деякі джерела стверджували, що у Путіна порушення координації рухів, судоми, або що він приймає стероїди. Регулярно з'являються відео з "дивною" поведінкою глави Кремля, які провокують нові обговорення в мережі.

У Путіна рак? Що про це писали

Найгучніші заяви стосувалися підозр на онкологію. У різні періоди повідомлялось, що у Путіна нібито рак щитоподібної залози або рак шлунка. Деякі західні ЗМІ посилались на джерела в розвідці, які стверджували, що Путін регулярно проходить лікування від важкої хвороби.

Проте офіційно ці дані не підтверджені. Кремль щоразу заперечує будь-які проблеми зі здоров’ям президента РФ.

Спецоперація СБУ "Павутина" — блискучий удар в тилу у ворога

За даними СБУ, у ході спецоперації "Павутина" українські сили знищили велику кількість російської військової техніки, включно з сучасними системами РЕБ та ППО. Операція проводилась з високим рівнем секретності та координації.

Завдяки роботі української розвідки вдалося проникнути у внутрішні комунікації ворога. Було знищено щонайменше 41 літак, споряджений крилатими ракетами, і не тільки. Після цього СБУ також провели успішну атаку на Кримський міст, підірвавши його під водою.

Раніше "Телеграф" також писав, що чому смертельно хворий Путін ніяк не помре. У ГУР дали просте пояснення.