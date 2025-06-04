Путина можно сломать: СМИ слили фото рабочего стола компьютера президента России

Путин использует Windows, который не поддерживается более 10 лет

Российский диктатор Владимир Путин пользуется устаревшей операционной системой Windows XP, которая не обновлялась более десяти лет. На официальных фото из его кабинета регулярно виден экран с этой системой.

Об этом свидетельствуют фотографии с официального сайта Кремля. Последние снимки появились в конце апреля на встрече Путина с главой российского генштаба.

Напомним, Windows XP вышла в свет в 2001 году. Компания Microsoft перестала поддерживать эту систему еще в 2014 году, а последние обновления безопасности выпустила в 2019 году.

Поэтому компьютер российского лидера остается уязвимым к кибератакам из-за отсутствия современной защиты. Хакеры могут использовать слабые места системы, нашедшие после завершения ее поддержки.

Впервые медиа писали об устаревшей системе Путина еще в 2019 году. За пять лет технические специалисты Кремля так и не установили ему новую операционную систему.

Путин регулярно требует заменять иностранные программы российскими аналогами. Однако сам продолжает работать с американским Windows XP вместо отечественных разработок.

Кстати, фотографии экрана показывают, что диктатор активно пользуется компьютером. На рабочем столе меняется расположение иконок по сравнению с предыдущими снимками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Путин сделал тревожное заявление по поводу переговоров, но об операциях СБУ умолчал.