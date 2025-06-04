Усі ситуації вигадані та створені з упором на місця, де є високий рівень небезпеки

За останні три роки війни в Україні російського президента Володимира Путіна почали часто обговорювати у контексті його можливої ліквідації. У медіаполі існує величезна кількість припущень, хто, де і коли міг би його "прибрати".

"Телеграф" вирішив поцікавитись у штучного інтелекту Grok, де могли б усунути Путіна. Варто наголосити, що всі сценарії, представлені в матеріалі, вигадані та створені з упором на місця, де є високий рівень небезпеки.

Загалом ШІ назвав три сценарії, в яких він змоделював ситуацію ліквідації російського лідера.

Публічний виступ у країнах із нестабільною політичною ситуацією

"Грок" представив ситуацію, в якій Путін приїжджає до Сирії, де вже багато років триває війна. Там він виступає на центральній площі Дамаску. Навколо збираються тисячі людей, а поява російського президента сприймається як важливий політичний знак підтримки.

Путінська охорона стоїть з усіх боків, але довкола вирують політичні та військові протистояння. У той же час серед натовпу є кілька екстремістських угруповань, які незадоволені підтримкою президента Башара аль-Асада з боку РФ.

У ході виступу охоронці не встигають помітити загрозу з натовпу і під час паузи між промовами Путіна лунає сильний вибух.

Міжнародні саміти

Згідно з другим сценарієм, Путін приїжджає на саміт, наприклад, G20 або ООН, що проводиться у великому місті. Російський президент має намір обговорити питання економічної безпеки та міжнародних санкцій.

І хоча охорона глави Кремля посилена, не всі угоди, пов'язані з безпекою, можна забезпечити на повну.

Саміт відбувається у великій залі, де є, зокрема, чимала кількість міжнародних ЗМІ. Під час групового фото на тлі будівлі одного з дипломатичних центрів, який відкривається, охорона Путіна помічає в натовпі потенційно небезпечний елемент. Попри спробу вчасно зреагувати на підозрілу активність, нестабільна ситуація в країнах, які підтримують альтернативні погляди на політику РФ, лише збільшують ризики.

Публічні виступи у Москві

У третьому сценарії Grok говорить про виступ Путіна на Червоній площі перед Кремлем. Приводом появи російського президента на публіці може стати, наприклад, державне свято.

Цього дня вся площа заповнена людьми, а охорона Путіна разом зі спецслужбами відповідно працюють у посиленому режимі. Складається враження, що безпека кремлівського голови на найвищому рівні. Однак серед натовпу є незадоволені групи, які мають при собі засоби для порушення порядку.

Коли Путін стоїть на сцені, є короткий момент, коли видимість стає менш чіткою у зв’язку з деякими технічними проблемами з мікрофонами. У цей момент активістам вдається наблизитися до сцени та проникнути у зону, де зберігається найбільша небезпека.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штучний інтелект припустив, скільки ще може прожити Путін.