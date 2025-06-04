Образився? Путін зробив тривожну заяву щодо переговорів

Про нещодавні операції СБУ — ні слова

Путін вперше після блискучих спецоперацій Служби безпеки України щодо атаки на російські аеродроми та підрив Кримського мосту спромігся на якусь реакцію. Зокрема, він назвав нашу владу "терористичною організацією" і натякнув, що жодних переговорів, припинення вогню та самітів бути не може.

Президент Росії згадав атаки на Брянськ, але не промовив жодного слова про спецоперації СБУ. "Телеграф" зібрав головні заяви Путіна, які він видав на нараді з урядом, яку проводив онлайн.

Коментуючи атаки безпілотників на Брянськ та його залізничну інфраструктуру 1 червня, Путін сказав: "Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор?"

"Київський режим, і так нелегітимний, вироджується в терористичну організацію", — додав він. Також російський президент сказав, що сумнівається у можливості проведення саміту з Україною, а також припинення вогню.

Також він натякнув, що зустрічі з Зеленським не буде. "Але сьогодні, на тлі великих втрат, відступаючи по всій лінії бойового зіткнення, намагаючись залякати Росію, "київська верхушка" перейшла до організації "терактів". І водночас просять призупинити бойові дії, просять про зустріч на найвищому рівні. Як проводити у подібних умовах такі зустрічі?", — обурюється Путін.

Також він сказав, що "спонсори Києва є посібниками "терористів", водночас натякаючи на союзників України. А перепочинок у бойових діях, на його думку, Україна могла б використати для "насильницької мобілізації, накачування зброєю, підготовки терактів".

Раніше "Телеграф" писав, що у Путіна вперше визнали атаку на Кримський міст. Проте пошкоджень, за словами Пєскова, немає.