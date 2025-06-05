На лобі у Путіна з'явилася незвичайна зморшка: це похмурий знак чи старість тирана (фото)

Дивна зморшка з'явилася за одну ніч

Путіну 72 роки, і логічно, що він, як будь-яка людина в його віці, буде мати зморшки. Але коли вони якісь незвичні та ще й з’являються буквально за ніч, це виглядає трохи дивно.

Нову "рису" на обличчі глави РФ можна побачити на фото від офіційних джерел. На знімках, оприлюднених раніше, подібної зморшки не спостерігалося. Цікаво, що змінився лоб Путіна буквально за одну ніч.

На зустрічах, які відбувалися 2 червня, ця зморшка також була відсутня на фотографіях. Вертикальна лінія простягається практично через усе чоло російського диктатора, перетинаючи поперечні зморшки, і це дуже помітно. Візуально ці лінії нагадують хрест — ніби якась мітка.

Фото з засідання Ради з підтримки російської мови, 5 травня 2025 року

Фото від 2 травня 2025 року з офіційного сайту

Можна припустити декілька можливих пояснень цього явища. Ймовірно, це результат помилки фоторедактора, який ретушував офіційні знімки для публікації. Також, можливо, це недоліки роботи гримерів під час підготовки до зйомок.

Про те, що замість Путіна час від часу з’являється двійник, говорять уже не одне десятиліття. Така зміна буквально за одну ніч може свідчити також про те, що як мінімум на одному з фото — не Путін.

Не виключено й таке, що це сталося через особливості освітлення або кут зйомки. А тим часом у мережі почали з'являтися меми з приводу нової зморшки у Путіна. Ось кілька з них:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Путіна інфаркт. Ми розповідали, чому це фейк і де зараз президент Росії?