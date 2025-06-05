На лбу Путина появилась необычная морщина: это мрачный знак или старость тирана (фото)

Путину 72 года, и логично, что он, как любой человек в его возрасте, имеет морщины. Но когда они какие-то необычные и появляются буквально за ночь, это выглядит немного странно.

Новую "черту" на лице главы РФ можно увидеть на фото от официальных источников. На снимках, обнародованных ранее, подобной морщины не наблюдалось. Интересно, что сменился лоб Путина буквально за одну ночь.

На встречах, проходивших 2 июня, эта морщина также отсутствовала на фотографиях. Вертикальная линия простирается практически через весь лоб российского диктатора, пересекая поперечные морщинки, и это очень заметно. Зрительно эти линии напоминают крест — как метка.

Фото с заседания Совета по поддержке русского языка, 5 мая 2025 года

Фото от 2 мая 2025 года с официального сайта

Можно предположить несколько возможных пояснений этого явления. Вероятно, это результат ошибки фоторедактора, ретушировавшего официальные снимки для публикации. Также, возможно, это недостатки работы гримеров при подготовке к съемкам.

О том что вместо Путина время от времени появляется двойник, говорят уже не одно десятилетие. Такое изменение буквально за одну ночь может свидетельствовать также, что как минимум на одном из фото не Путин.

Не исключено и такое, что это произошло из-за особенностей освещения или угла съемки. Между тем в сети начали появляться мемы по поводу новой морщины у Путина. Вот несколько из них:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Путина инфаркт. Мы говорили, почему это фейк и где сейчас президент России?