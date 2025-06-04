Це холодний розрахунок під маскою емоцій

Переведення Путіним України до категорії "терористичних організацій" навряд чи має викликати здивування. Це типова "переговорна тактика" росіян: якщо на їхні ультиматуми не погоджуються, вони оголошують партнерів по перемовинах терористами — і цим виправдовують як відмову від подальшого діалогу, так і будь-які нові власні злочини.

Але якщо памʼятати, що Кремль від початку не бажав жодних перемовин і погодився на них лише для того, щоб замилити очі Трампу, ці характеристики не мають великого значення. Путін буде продовжувати розмовляти рівно стільки, скільки сам буде зацікавлений у збереженні діалогу з Трампом — і тільки якщо перемовини стануть необхідною умовою для цього діалогу.

Та й у самому визначенні когось терористами з боку російського лідера теж немає нічого серйозного. Кремль роками називав терористами "Талібан", щоб зрештою законодавчо відмовитися від цього визначення й запросити посла терористичного режиму до Москви — тоді, коли більшість держав світу досі не визнають режим "Талібану" в Кабулі як легітимний. І — нічого!

Тож не варто вважати, що щось справді змінюється, коли Путін комусь погрожує чи говорить про терор. Його справжні дії пов’язані не з емоціями, а з холодним, жорстоким розрахунком.

Джерело — Facebook Віталія Портникова.