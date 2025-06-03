Путін загадково зник з публіки після вдалої спецоперації України: коли його востаннє бачили

Путін зникає не вперше

Після масових вибухів на аеродромах стратегічної авіації в Росії Володимир Путін фактично зник з публічного простору. Останній раз його бачили 31 травня, а оприлюднені згодом відео в мережі вже назвали "консервами" – тобто такими, що були зняті завчасно для запланованих публікацій: на кожному з них він у різному одязі.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ нібито отримував інформацію про події української спецоперації "Павутина" в режимі онлайн, але сам Путін досі не зробив жодної офіційної заяви щодо втрачених стратегічних бомбардувальників.

Про дивну протокольну зустріч, яка пройшла 3 червня, повідомили на сайті адміністрації Путіна — він нібито бачився з головою Міністерства природи та розмовляв з ним про…зміну клімату. 2 червня Кремль заявив лише про зустріч з Марією Львовою-Бєловою, відповідальною у справах дітей в Росії, а ще раніше – 30 травня – з прот. Олександром Ткаченком. Проте жодного коментаря з приводу атак, які стали гучною поразкою для російської армії, не прозвучало.

Джерела Bloomberg повідомили, що удари України по стратегічній авіації 1 червня стали для Кремля "пригнічуючим шоком". Російські пропагандисти так і не озвучили жодної конкретної версії подій, а погрози "відплати" від Медведєва виглядали слабко навіть у його стилі. Саме мовчання Путіна спричинило хвилю обурень, іронії та знущань не лише від противників російської агресії, а й від Z-пропагандистів.

"Вже чотири дні від Пипи жодних заяв і новин. Допоможіть знайти людину. Може, щось трапилось?" – пишуть запеклі прихильники загарбницької політики Кремля.

У коментарях під дописами панує справжній сарказм – люди пишуть свої припущення про те, куди міг подітися російський диктатор. Одна з головних версій: заплутався в павутині.

Фото: Х @j__o__k__

"Морозиться, як завжди, в таких випадках", "Забився в холодильник молодіти".

Користувачі жартують про нову хвилю "розморожених" двійників, які можуть з’явиться після того, як черговий клон "самоусунувся після провалу": "Сценарій прогружається, почекайте", "Шукають того, у кого з клонів морда розумніша".

Дехто згадує й те, що Путін завжди зникає в критичні моменти – зокрема, так було під час "повстання" Пригожина, підривів Кримського мосту та, як зараз, результативного удару по аеродромах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що майбутнє епохи Володимира Путіна не раз ставало предметом роздумів для українців. Це питання залишається актуальним і викликає жваві дискусії, адже саме від нього значною мірою залежить подальший розвиток глобальної ситуації.