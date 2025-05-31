У росіян мінус завод? У Підмосковʼї спалахнула сильна пожежа (відео)

Сильне задимлення видно з річних районів Москви

В Росії у Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа. Попередньо займання зафіксоване в Красногірську на заводі із виробництва гумового взуття.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що над містом вже здійнявся величезний стовп чорного диму.

Зауважимо, що деякі пабліки пишуть, що нібито в Підмосков'ї загорілись складські приміщення, а не завод. Однак, враховуючи ступінь задимлення, можна вказати, що пожежа виникла чимала.

"Сильна пожежа у Красногорську Московської області. За інформацією Mash, горить підприємство з виробництва гумового взуття. За словами мешканців, чорні клуби диму видно із різних районів столиці", — йдеться у повідомленні.

Також деякі росЗМІ стверджують, що пожежа охопила складські приміщення зі взуттям. Наразі в Росії офіційно не коментували причини виникнення пожежі, а також, що саме вона охопила. Однак росіяни вже скаржаться на уїдливий запах гару та сильне задимлення.

Додамо, що ймовірніше пожежа охопила завод "Колесник", який знаходиться у селищі Новий, володіння 1. Це підприємство спеціалізується на виробництві взуття з ЕВА (етиленвінілацетату) для чоловіків, жінок та дітей.

Нагадаємо, нещодавно в Росії потужно палав завод, який виготовляє продукцію для ППО і ракет С-300. Над місцем займання здіймався потужний стовп диму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Липецькій області українські дрони підпалили важливе російське підприємство. Йдеться про "Єлецький елементний завод" (ПАТ "Енергія"), який працює на російську окупаційну армію та виготовляє хімічні джерела струму.