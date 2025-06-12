Пішла від чоловіка і будує курорт біля "воріт НАТО": як виглядає молодша дочка Шойгу і що про неї відомо

В уряді Росії дочка Шойгу посідає не останнє місце

Сергій Шойгу – відома постать у політиці Російської Федерації, майже 12 років він керував міністерством оборони та брав безпосередню участь у повномасштабній війні проти України. У нього є дружина Ірина, яка вибачила йому зради, а також дві дорослі дочки.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає молодша дочка "правої руки" Путіна. Ми дізналися деякі деталі життя Ксенії Шойгу.

Ксенія Шойгу — як виглядає молодша дочка ексміністра оборони РФ

Дочка колишнього "міністра війни" Росії Ксенія Шойгу народилася 1991 року в Москві. Після школи дівчина закінчила факультет міжнародних економічних відносин МДІМВ.

Ксенія Шойгу

У 21 рік Ксенія вже стала помічником заступника керівника "Ростехнагляду". У 2018 році донька Шойгу пішла на підвищення і стала радником заступника голови правління "Газпромбанку".

Крім цього, Ксенія захоплюється спортом і двічі брала участь у тріатлонних стартах та півмарафонах. У 2013 році дочка ексміністра оборони Росії створила та почала керувати медійний проєкт "Перегони героїв", де й познайомилася зі своїм чоловіком, фітнес-блогером Олексієм Столяровим.

Ксенія Шойгу з колишнім чоловіком Олексієм

З 2018 року Ксенія Шойгу стала радником голови Торгово-промислової палати Росії, а з 2019 року — керівником проєктного офісу зі створення туристично-рекреаційного кластера "Острів фортів" у Кронштадті. З грудня 2020 року жінка є президентом Федерації тріатлону Росії.

Ксенія Шойгу є президентом Федерації тріатлону Росії

Цей проєкт, яким керує Ксенія, є ініціативою щодо перетворення історичного району в туристичний центр з елементами військово-історичної спадщини. У 2023 році в Кронштадт приїжджав Путін і Ксенія особисто проводила йому екскурсію.

Ксенія Шойгу провела екскурсію Путіну у Кронштадті

Зазначимо, що місто Кронштадт знаходиться на острові Котлін у Фінській затоці Балтійського моря і знаходиться неподалік кордонів із членами НАТО — Фінляндією та Країнами Балтії. Хоча не всі росіяни вважали за доцільне вкладати величезні гроші в будівництво курорту біля "воріт НАТО".

Проте дочку "кривавого" ексміністра оборони РФ не хвилюють витрати, адже вона звикла вести розкішний спосіб життя. Ксенія часто із чоловіком та дочкою відпочивала на елітних курортах, зокрема в ОАЕ.

Ксенія Шойгу звикла до розкішного життя

Також дочка Шойгу володіє лофтом та двома пентхаусами в центрі Москви, вартість яких становить понад шість мільйонів доларів. Нерухомість була куплена Ксенією у 25 років, тоді як офіційна зарплата батька не могла покрити таких витрат.

Ксенія Шойгу володіє двома пентхаусами у Москві

Щодо особистого життя, то з 2021 року Ксенія жила в цивільному шлюбі з Олексієм Столяровим, якому народила дочку Мілану. Але 2023 року тому зять Шойгу опинився в центрі скандалу за свої лайки під антивоєнними постами Юрія Дудя. Щобільше, коли його запитали у мережі Instagram, чому він не на фронті, Олексій назвав росіян, які підтримують війну, "Z-бидлом".

Ксенія Шойгу пішла від чоловіка фітнес-блогера

Така поведінка фітнес-блогера викликала резонанс і Олексій публічно почав "відмовлятися" від лайків та таких висловлювань. Незабаром скандал зам’явся, але через півроку стало відомо, що Ксенія та Олексій більше не пара.

Молодша донька Шойгу зазначила, що вони з колишнім коханим залишилися у добрих стосунках, просто між ними зникли почуття. У 2022 році Ксенія видалила сторінку в Instagram, яку активно вела, показуючи фоловерам своє безтурботне життя.

Молодша дочка Шойга має дочку

Відомо, що Ксенія Шойгу виступатиме на Петербурзькому міжнародному економічному форумі-2025. Серед спікерів також є дочка Володимира Путіна, гендиректор компанії "Іннопрактика" Катерина Тихонова.

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