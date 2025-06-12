"Не тільки ППО": Огризко сказав, чого Україна зараз має добиватися від НАТО

Йдеться не про пряму участь НАТО у війні

Україна потребує не тільки систем протиповітряної оборони (ППО), а й військового потенціалу НАТО. І не для безпосередньої участі у боях на фронті, а для захисту неба.

Про це "Телеграфу" розповів міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко у матеріалі "Трамп "піде" з України й переключиться на Росію. Що робити, розповідає Володимир Огризко".

"Гадаю, першою чергою після всіх атак, які ми переживаємо, треба ставити питання про те, що нам потрібні не тільки системи ППО, а й залучення військового потенціалу країн-членів Альянсу для того, щоб закрити небо", — наголосив політик.

За його словами, теза про те, що якщо літаки якоїсь країни НАТО будуть збивати російські ракети, то це війна уже цієї країни проти Росії — суцільна маячня. Адже тут йдеться не протистояння сторін і людей, бо ні солдати РФ, ні військові України безпосередньо "не сидять на ракетах чи "Шахедах"".

"Це просто залізо, яке літає над територією твого партнера, можливо, навіть союзника. І ти маєш повне право, якщо союзник тобі дозволяє, ці ракети над його територію знищувати", — каже Огризко.

Він додає, що якби умовний літак німецьких військових сил прилетів на територію України і почав атакувати російську територію — це була б інша історія. Однак тут йдеться про суверенну територію України. Тому Альянсу шукати якісь відмовки в цій ситуації — аморально.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна ризикує ніколи не увійти до НАТО. Колишній посол України в США Валерій Чалий назвав головну перешкоду.