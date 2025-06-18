Нині вона одна з головних фейкометниць російської пропаганди

Ольга Скабеєва — одна з вірних слуг путінського режиму, яка роками напічкує росіян пропагандою з екранів державного телебачення. Вона зробила блискучу кар’єру, хоч у молодості була сірою мишою з російської глибинки.

"Телеграф" розповість, якою до популярності була Скабєєва, яка тепер уособлює російську пропаганду.

Скабеєва в молодості — з чого почалася її кар’єра

Ольга Скабеєва — одна з найяскравіших представниць путінського режиму у сфері пропаганди. Вона роками пічкає росіян брехнею, відвертими фейками та маніпулятивною інформацією. Відомо, що журналістка народилася 11 грудня 1984 року в російській глибинці — у місті Волзькому, яке за тисячу кілометрів від Москви.

Скабеєва навчалася у російсько-американській школі з релігійним ухилом, де кожен ранок, що дуже символічно, починався з клятви американському прапору. Після цього вступила на факультет журналістики Санкт-Петербурзького державного університету.

Після закінчення університету Скабеєва вирушила підкорювати Москву і почала працювати у Всеросійській державній телерадіокомпанії. Спочатку вона стала кореспонденткою програм "Вєсті" та "Вєсті нєдєлі". А її перший репортаж на федеральному каналі вийшов 2 липня 2008 року.

Треба сказати, що тоді Ольга Скабеєва виглядала, як звичайна сіра миша з російської провінції. Однак її нахабність і жорстокість у роботі призвели її врешті-решт до успішної кар’єри зразкової пропагандистки.

З 2016 року разом зі своїм чоловіком Євгеном Поповим Скабеєва розпочала вести політичне пропагандистське ток-шоу "60 хвилин". І саме в ньому проявилася "у всій красі" — з характерною мімікою, самовпевненістю, мерзенним голосом і масою дезінформації та пропаганди, якою продовжує накачувати російське суспільство з телеекранів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядав фейкомет із російського МЗС Лавров. Його майже неможливо впізнати на старих фото.