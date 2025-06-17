У цій людині важко впізнати нинішнього главу Міністерства закордонних справ РФ

Сергій Лавров уже багато років очолює російське Міністерство закордонних справ, яке займається не лише міжнародними зв’язками РФ, а й регулярним розповсюдженням фейків та пропаганди. Чиновник від початку своєї трудової діяльності робив кар’єру в дипломатичній сфері, проте мало хто знає, як він виглядав на той час

"Телеграф" розповість, яким був у молодості фейкомет Сергій Лавров, який тепер входить до близького кола оточення Путіна.

Лавров на початку кар’єри — що відомо

Один із головних путінських брехунів Сергій Лавров народився у Москві 21 березня 1950 року. У мережі є інформація про те, що батьки Лаврова були тісно пов’язані з міжнародною політикою в Радянському союзі. Ймовірно, це й підштовхнуло майбутнього главу МЗС здобувати освіту та будувати кар’єру у сфері дипломатії.

Відомо, що Лавров навчався у школі з посиленим вивченням англійської мови, а потім вступив до Московського державного університету міжнародних відносин. Після закінчення навчального закладу молодий фахівець Лавров знав уже три мови — англійську, сингальську та французьку.

Після навчання в МДІМВ новоспечений дипломат пішов працювати в посольство СРСР, потім його відправили секретарем до посольства в США. Відпрацювавши там 10 років Лавров повернувся до Росії, де на нього чекало серйозне підвищення в дипломатичній роботі.

9 березня 2004 року президент Росії Путін призначив Сергія Лаврова головою міністерства закордонних справ РФ. Весь цей час вже понад 20 років близький соратник Путіна не залишає свою посаду.

Щодо зовнішності, то на старих фото з молодих років Лаврова практично неможливо впізнати. Тоді він був трохи менше схожий на коня, з яким його тепер часто асоціюють у соцмережах. На одному з архівних кадрів можна помітити, що у молоді роки соратник Путіна носив дивні потворні окуляри з товстими лінзами та грубою оправою.

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