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Серая мышка из российской глубинки: как в молодости выглядела главная пропагандистка Кремля Скабеева

Автор
Галина Струс
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Ольга Скабеева за годы работы на телевидении стала олицетворением пропаганды Новость обновлена 18 июня 2025, 17:05
Ольга Скабеева за годы работы на телевидении стала олицетворением пропаганды. Фото Коллаж "Телеграф"

Сейчас она одна из главных фейкометчиц российской пропаганды

Ольга Скабеева — одна из верных слуг путинского режима, которая годами пичкает россиян пропагандой с экранов государственного телевидения. Она сделала блестящую карьеру, хотя в молодости была серой мышкой из российской глубинки.

"Телеграф" расскажет, какой до популярности была Скабеева, которая теперь олицетворяет российскую пропаганду.

Ольга Скабеева

Скабеева в молодости — с чего началась ее карьера

Ольга Скабеева — одна из самых ярких представительницей путинского режима в сфере пропаганды. Она годами пичкает россиян враньем, откровенными фейками и манипулятивной информацией. Известно, что журналистка родилась 11 декабря 1984 года в российской глубинке — в городе Волжский, который за тысячу километров от Москвы.

Ольга Скабеева в молодости

Скабеева училась в российско-американской школе с религиозным уклоном, где каждое утро, что очень символично, начиналось с клятвы американскому флагу. После этого поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета.

По окончанию университета Скабеева отправилась покорять Москву и начала работать на Всероссийской государственной теле-радиокомпании. Поначалу она стала корреспондентом программ "Вести" и "Вести недели". А ее первый репортаж на федеральном канале вышел 2 июля 2008 года.

Ольга Скабеева в молодости

Надо сказать, что в то время Ольга Скабеева выглядела, как обычная серая мышь из российской провинции. Однако ее наглость и жестокость в работе привели ее в конце-концов к успешной карьере примерной пропагандистки.

Ольга Скабеева в молодости

С 2016 года вместе со своим мужем Евгением Поповым Скабеева начала вести политическое пропагандистское ток-шоу "60 минут". И именно в нем проявилась "во всей красе" — с характерной мимикой, самоуверенностью, мерзким голосом и массой дезинформации и пропаганды, которой продолжает накачивать российское общество с телеэкранов.

Ольга Скабеева, Евгений Попов

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в молодости выглядел фейкомет из российского МИД Лавров. Его почти невозможно узнать на старых фото.

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#Пропагандисты #Ольга Скабеева #60 минут