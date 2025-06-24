Нова армія Путіна? Як "прищемили" дропперів у Росії і чому вони можуть опинитися на війні

Тепер для дропперів передбачена відповідальність, і не тільки…

Путін підписав закон про запровадження кримінальної відповідальності для дропперів. Йдеться про людей, які під впливом зловмисників або за грошову винагороду оформляють чи передають свої банківські картки шахраям. Вони можуть поповнити лави Збройних сил.

За передачу особистої банківської картки за винагороду передбачено штраф у розмірі від 100 до 300 тисяч рублів або у розмірі доходу від трьох місяців до року, обов’язкові роботи до 480 годин, виправні роботи до двох років або обмеження свободи до двох років.

Таке саме покарання загрожує клієнтам банку, які проводять незаконні операції з наданими ним картками за вказівкою іншої особи або на користь іншої особи.

Як дропперів можуть відправляти на війну

Журналіст Іван Яковина на своїй сторінці в Facebook раніше писав, що на тлі різко скороченої кількості нових найманців у Росії, і неможливості підвищити їм виплати, Кремль придумав, ким поповнити ряди ЗС РФ.

За його словами, у Росії зараз приблизно два мільйони людей заробляє дропперством. Однак знайти їх не складає проблем.

"Щойно закон набуде чинності, поліція зможе почати проводити масові арешти, а потім уже військкомати забиратимуть бідолах на війну прямо з СІЗО, причому абсолютно безкоштовно, без жодних виплат. Така ось креативна форма масової мобілізації придумана", - пише Яковина.

Як працює дропперство

Шахраї використовують дроппів (підставних осіб), щоб не "світити" свої особисті рахунки. Ті своєю чергою відкривають банківські картки або дають доступ до наявних. Далі викрадені кошти переводяться на рахунки дроппів.

Потім дропп або переводить в готівку гроші в банкоматі або переводить їх на той рахунок, який вкажуть шахраї.

Завдяки цій схемі шахраї уникають блокування своїх рахунків.

Що відомо про втрати в Росії

За даними Генштабу ЗСУ на 24 червня, втрати Росії на фронті становлять 1 013 700 військових. Тим часом у самій РФ фактично підтвердили ці цифри.

Нещодавно Міністерство праці Росії опублікувало дані про кількість виданих у 2024 протезів верхніх, нижніх кінцівок та інших технічних засобів реабілітації (ТЗР). Ці цифри показують аномальне зростання людей з інвалідністю в Росії та їх кількість значно зросла після початку повномасштабної війни.

Так, протезів нижніх кінцівок видано 138 118 штук. Це в 1,5 раза більше, ніж у 2023 році. Протези верхніх кінцівок зафіксовано зростання майже в 2 рази.

Загалом протези отримали близько 1,5 млн осіб, що вдвічі більше, ніж минулого року.

Якщо порівняти з 2021 роком, то кількість ампутантів у РФ у 2024 році стала у 5,5 раза більшою. Тобто на 100 тисяч людей.

Варто додати, що раніше заступник голови Мінпраці Росії Олексій Вовченко повідомляв, що у 54% усіх інвалідів-учасників війни в Україні ампутовані кінцівки. При цьому важливо відзначити, що статус інваліда в рамках так званої "СВО" набувають не лише ті, хто втратив кінцівки, а й ті, хто отримав інші каліцтва, захворювання чи контузії.

Обчислена вище кількість учасників так званої "СВО", які отримали інвалідність та звільнені з ЗС РФ (180 тис. 2024 року) – це 40—45% усіх санітарних втрат російського окупаційного угруповання в Україні. Виходить, що санітарні втрати РФ у 2024 могли складати близько 400 тис. осіб ((180 тис. х 100%)/45% = 400 тис.).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 червня 2025 року Генштаб ЗСУ опублікував інформацію, що втрати Росії на фронті перевищили 1 млн осіб.