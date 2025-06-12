Мільйон втрат — не лише загиблі, а й ті, хто залишився каліками, але Кремль це не зупиняє

В день Росії, 12 червня Генштаб ЗСУ відзвітував, що втрати ворога перевищили мільйон осіб. Це не тільки вбиті солдати, а й поранені — часто серйозно, з важкими каліцтвами, яким потрібен постійний догляд. Це можна порівняти із населенням таких міст як Вороніж та Тюмень, або ж — шістьма округами РФ.

Населення шістьох найменших федеральних утворень РФ: республік Калмикія, Алтай, Магаданської області, Єврейської автономної області, Чукотського та Ненецького автономних округів, сумарно якраз дотягує до мільйона осіб. Це число — включно із дітьми, жінками та літніми людьми.

Втрати армії РФ можна порівняти із населенням шести округів

Загалом в Росії живуть понад 145 мільйонів людей, левова частка — на західних теренах, майже 20 мільйонів тільки в Москві та Московські області. Однак росіян втрати турбують не сильно — за вбитих родичів вони отримують мільйонні компенсації. Ба більше — воювати проти України йдуть добровільно, саме щоб заробити на службі. При підписанні контракту Росія виплачує чималу суму, при загибелі — окрім компенсації ще й закриває кредити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії вже почався бізнес "чорної вдови" — жінка одружувалась із чоловіками та відправляла їх на війну. Відомо щонайменше про чотири випадки отримання компенсації однією людиною.