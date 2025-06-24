Новая армия Путина? Как "прищемили" дропперов в России и почему они могут оказаться на войне

Теперь для дропперов предусмотрена ответственность, и не только…

Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов. Речь идет о людях, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам. Они могут пополнить ряды Вооруженных сил.

За передачу личной банковской карты за вознаграждение предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет.

Ровно такое же наказание грозит клиентам банка, которые проводят незаконные операции с предоставленными им картами по указанию другого лица или в интересах другого лица.

Как дропперов могут отправлять на войну

Журналист Иван Яковина на своей странице в Facebook ранее писал, что на фоне резко сократившегося числа новых наемников в России и невозможности повысить им выплаты, Кремль придумал, кем пополнить ряды ВС РФ.

По его словам, в России сейчас примерно два миллиона людей зарабатывает дропперством. Однако найти их не составляет проблем.

"Как только закон вступит в силу, полиция сможет начать проводить массовые аресты, а потом уже военкоматы будут забирать бедолаг на войну прямо из СИЗО, причем совершенно бесплатно, без всяких выплат. Такая вот креативная форма массовой мобилизации придумана", — пишет Яковина.

Как работает дропперство

Мошенники используют дроппов (подставных лиц), чтобы не "светить" свои личные счета. Те в свою очередь открывают банковские карты или дают доступ к уже имеющимся. Далее похищенные средства переводятся на счета дроппов.

Затем дроп или обналичивает деньги в банкомате или переводит их на тот счет, который укажут мошенники.

Благодаря этой схеме мошенники избегают блокировки свои счетов.

Что известно о потерях в России

По данным Генштаба ВСУ на 24 июня, потери России на фронте составляют 1 013 700 военных. Тем временем в самой РФ фактически подтвердили эти цифры.

Недавно Министерство труда России опубликовало данные о количестве выданных в 2024 году протезов верхних, нижних конечностей и прочих технических средств реабилитации (ТСР). Эти цифры показывают аномальный рост людей с инвалидностью в Росси и их число значительно выросло после начала полномасштабной войны.

Так, протезов нижних конечностей выдано 138 118 штук. Это в 1,5 раза больше чем в 2023 году. Протезы верхних конечностей — зафиксирован рост почти в 2 раза.

В целом, протезы получили около 1,5 млн человек, что в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Если сравнить с 2021 годом, то количество ампутантов в РФ в 2024 году стало в 5,5 раз больше. То есть, на 100 тысяч человек.

Стоит добавить, что ранее замглавы Минтруда России Алексей Вовченко сообщал, что у 54% всех инвалидов-участников войны в Украине ампутированы конечности. При этом важно отметить, что статус инвалида в рамках так называемой "СВО" получают не только те, кто потерял конечности, но и те, кто получил другие увечья, заболевания или контузии.

Вычисленное выше количество участников так называемой "СВО", получивших инвалидность и уволенных из ВС РФ (180 тыс. в 2024 году) – это 40—45% всех санитарных потерь российской оккупационной группировки в Украине. Получается, что санитарные потери РФ в 2024 году могли составлять около 400 тыс. человек ((180 тыс. х 100%)/45%=400 тыс.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 июня 2025 года Генштаб ВСУ опубликовал информацию, что потери России на фронте превысили 1 млн человек.