"Хрякохрич судного дня": нові сигнали станції УВБ-76 насмішили мережу
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Значення слів, які видає "Жужжалка", залишається загадкою
Загадкова "радіостанція судного дня" УВБ-76 знову передала дивні послання, чим сполохала мережу. І поки одна частина мережі вже шукає приховані смисли у зашифрованих посланнях, інша — не може припинити сміятися зі слів, які потрапляють в ефір.
25 червня станція, яка відома в народі як "Жужжалка" видала аж 24 повідомлення, серед яких є осмислені слова на кшталт "Коньячний", "Лісабон", "Сласть" та "Мелкий". Інші ж є набором незрозумілих слів на кшталт "Буероприщ", "Скідофонд" та "Кранокарп", які не можна читати без посмішки на обличчі.
Наприклад, автори telegram-каналу "Не Гослінг" звернули увагу на слово "Хрякохрич" і спробували уявити як би виглядав "Хрякохрич судного дня".
Оскільки ми живемо в епоху світанку генеративних моделей штучного інтелекту, то трохи слави від авторів каналу дісталося й іншим словам, які згенерувала "Радіостанція судного дня". Ну а оскільки радість російських конспірологів за ідеєю повинна вселяти жах і тремтіння, то найяскравіші слова спробували уявити у вигляді вершників апокаліпсиса.
"Телеграф" все ж таки вважає, що персонажі вийшли занадто похмурими, а тому пропонує подивитися на те, як могли б виглядати ті ж персонажі у вигляді суперлиходіїв із всесвіту коміксів Marvel.
Відповідно до популярних у мережі теорій "Жужжалка" нібито підключена до російської системи ядерного стримування "Периметр", яка в автоматичному режимі має запускати ядерні ракети. Втім, у роботу станції часто втручалися різноманітні хакери, які через неї транслювали фрази "Слава Україні" та слова з пісні Wellni — "ПТН ПНХ". А зовсім недавно там навіть крутили "Лебедине озеро".
Згідно з найбільш правдоподібними версіями, вона виконує роль "маркера каналу". Тобто сигнал займає певну частоту, щоб її не використовували інші станції.
Нагадаємо, востаннє увагу мережі УВБ-76 привертала у травні поточного року, саме тоді в мережі завірусилися слова "хрюкостяг" та "бомжекрем".