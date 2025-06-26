"Хрякохрич судного дня": нові сигнали станції УВБ-76 насмішили мережу

Значення слів, які видає "Жужжалка", залишається загадкою

Загадкова "радіостанція судного дня" УВБ-76 знову передала дивні послання, чим сполохала мережу. І поки одна частина мережі вже шукає приховані смисли у зашифрованих посланнях, інша — не може припинити сміятися зі слів, які потрапляють в ефір.

25 червня станція, яка відома в народі як "Жужжалка" видала аж 24 повідомлення, серед яких є осмислені слова на кшталт "Коньячний", "Лісабон", "Сласть" та "Мелкий". Інші ж є набором незрозумілих слів на кшталт "Буероприщ", "Скідофонд" та "Кранокарп", які не можна читати без посмішки на обличчі.

Наприклад, автори telegram-каналу "Не Гослінг" звернули увагу на слово "Хрякохрич" і спробували уявити як би виглядав "Хрякохрич судного дня".

Оскільки ми живемо в епоху світанку генеративних моделей штучного інтелекту, то трохи слави від авторів каналу дісталося й іншим словам, які згенерувала "Радіостанція судного дня". Ну а оскільки радість російських конспірологів за ідеєю повинна вселяти жах і тремтіння, то найяскравіші слова спробували уявити у вигляді вершників апокаліпсиса.

Бомжокрем Хрякохрич Буероприщ Кранокарп Ментотреп

"Телеграф" все ж таки вважає, що персонажі вийшли занадто похмурими, а тому пропонує подивитися на те, як могли б виглядати ті ж персонажі у вигляді суперлиходіїв із всесвіту коміксів Marvel.

Хрякохрич готовий показати "Кузькіну мать"

Хрюкостяг, син Хрякохрича

Кранокарп використав "Сплеск" (але нічого не сталося)

Скидофонд володіє ідеальною зброєю

Ментотреп. Не дивно, що він завжди у поганому настрої

Буероприщ, пам’ятай, зовнішність не головне

"Переходь на бік зла, у нас є печеньки", — Коржоплот

Раекокрах завжди потрапляє у вашу команду в онлайн-іграх

Відповідно до популярних у мережі теорій "Жужжалка" нібито підключена до російської системи ядерного стримування "Периметр", яка в автоматичному режимі має запускати ядерні ракети. Втім, у роботу станції часто втручалися різноманітні хакери, які через неї транслювали фрази "Слава Україні" та слова з пісні Wellni — "ПТН ПНХ". А зовсім недавно там навіть крутили "Лебедине озеро".

Згідно з найбільш правдоподібними версіями, вона виконує роль "маркера каналу". Тобто сигнал займає певну частоту, щоб її не використовували інші станції.

Нагадаємо, востаннє увагу мережі УВБ-76 привертала у травні поточного року, саме тоді в мережі завірусилися слова "хрюкостяг" та "бомжекрем".