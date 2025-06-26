Укр

"Хрякохрыч судного дня": новые сигналы станции УВБ-76 насмешили сеть

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Радиостанция Новость обновлена 26 июня 2025, 02:53
Радиостанция

Значение слов, которые выдает "Жужжалка", остается загадкой

Загадочная "радиостанция судного дня" УВБ-76 вновь передала странные послания, чем переполошила сеть. И пока одна часть сети уже ищет скрытые смыслы в зашифрованных посланиях, другая — не может прекратить смеяться над словами, которые попадают в эфир.

25 июня станция, которая известна в народе как "Жужжалка" выдала аж 24 сообщения, среди которых есть осмысленные слова вроде "Коньячный", "Лиссабон", "Сласть" и "Мелкий". Остальные же являются набором непонятных слов вроде "Буеропрыщь", "Скидофонд" и "Кранокарп", которые нельзя читать без улыбки на лице.

Например, авторы telegram-канала "Не Гослинг" обратили внимание на слово "Хрякохрыч" и попытались представить как бы выглядел "Хрякохрыч судного дня".

Поскольку мы живем в эпоху рассвета генеративных моделей искусственного интеллекта, то немного славы от авторов канала досталось и другим словам, которые сгенерировала "Радиостанция судного дня". Ну а так как радость российских конспирологов по идее должна внушать ужас и трепет, то наиболее яркие слова попытались представить в облике всадников апокалипсиса.

Бомжокрем
Бомжокрем
Хрякохрыч
Хрякохрыч
Буеропрыщ
Буеропрыщ
Кранокарп
Кранокарп
Ментотреп
Ментотреп

"Телеграф" все же считает, что персонажи получились слишком мрачными, а потому предлагает посмотреть на то, как могли бы выглядеть те же персонажи в облике суперзлодеев из вселенной комиксов Marvel.

Хрякохрыч
Хрякохрыч готов показать "Кузькину мать"
Хрюкостяг
Хрюкостяг, сын Хрякохрыча
Кранокарп
Кранокарп использовал "Всплеск" (но ничего не произошло)
Скидофонд
Скидофонд владеет идеальным оружием
Ментотреп
Ментотреп. Неудивительно, что он всегда в плохом настроении
Буеропрыщ
Буеропрыщ, помни, внешность не главное
Коржоплот
"Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки", - Коржоплот
Раекокрах
Раекокрах всегда попадает в вашу команду в онлайн-играх

Согласно популярным в сети теориям "Жужжалка" якобы подключена к российской системе ядерного сдерживания "Периметр", которая в автоматическом режиме должна запускать ядерные ракеты. Впрочем, в работу станции часто вмешивались разного рода хакеры, которые через нее транслировали фразы "Слава Украине" и слова из песни Wellni — "ПТН ПНХ". А совсем недавно там даже крутили "Лебединое озеро".

Согласно наиболее правдоподобным версиям, она выполняет роль "маркера канала". То есть сигнал занимает определенную частоту, чтобы ее не использовали другие станции.

Напомним, в последний раз внимание сети УВБ-76 привлекала в мае текущего года, именно тогда в сети завирусились слова "хрюкостяг" и "бомжекрем".

Теги:
#Юмор #Радиостанция #УВБ-76