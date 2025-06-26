"Хрякохрыч судного дня": новые сигналы станции УВБ-76 насмешили сеть

Значение слов, которые выдает "Жужжалка", остается загадкой

Загадочная "радиостанция судного дня" УВБ-76 вновь передала странные послания, чем переполошила сеть. И пока одна часть сети уже ищет скрытые смыслы в зашифрованных посланиях, другая — не может прекратить смеяться над словами, которые попадают в эфир.

25 июня станция, которая известна в народе как "Жужжалка" выдала аж 24 сообщения, среди которых есть осмысленные слова вроде "Коньячный", "Лиссабон", "Сласть" и "Мелкий". Остальные же являются набором непонятных слов вроде "Буеропрыщь", "Скидофонд" и "Кранокарп", которые нельзя читать без улыбки на лице.

Например, авторы telegram-канала "Не Гослинг" обратили внимание на слово "Хрякохрыч" и попытались представить как бы выглядел "Хрякохрыч судного дня".

Поскольку мы живем в эпоху рассвета генеративных моделей искусственного интеллекта, то немного славы от авторов канала досталось и другим словам, которые сгенерировала "Радиостанция судного дня". Ну а так как радость российских конспирологов по идее должна внушать ужас и трепет, то наиболее яркие слова попытались представить в облике всадников апокалипсиса.

Бомжокрем Хрякохрыч Буеропрыщ Кранокарп Ментотреп

"Телеграф" все же считает, что персонажи получились слишком мрачными, а потому предлагает посмотреть на то, как могли бы выглядеть те же персонажи в облике суперзлодеев из вселенной комиксов Marvel.

Хрякохрыч готов показать "Кузькину мать"

Хрюкостяг, сын Хрякохрыча

Кранокарп использовал "Всплеск" (но ничего не произошло)

Скидофонд владеет идеальным оружием

Ментотреп. Неудивительно, что он всегда в плохом настроении

Буеропрыщ, помни, внешность не главное

"Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки", - Коржоплот

Раекокрах всегда попадает в вашу команду в онлайн-играх

Согласно популярным в сети теориям "Жужжалка" якобы подключена к российской системе ядерного сдерживания "Периметр", которая в автоматическом режиме должна запускать ядерные ракеты. Впрочем, в работу станции часто вмешивались разного рода хакеры, которые через нее транслировали фразы "Слава Украине" и слова из песни Wellni — "ПТН ПНХ". А совсем недавно там даже крутили "Лебединое озеро".

Согласно наиболее правдоподобным версиям, она выполняет роль "маркера канала". То есть сигнал занимает определенную частоту, чтобы ее не использовали другие станции.

Напомним, в последний раз внимание сети УВБ-76 привлекала в мае текущего года, именно тогда в сети завирусились слова "хрюкостяг" и "бомжекрем".