У пом’ятому костюмі та з неохайною довгою зачіскою: як виглядав Путін у 90-х (фото)

Путін ховав від об’єктивів камер то обличчя, то погляд

Російський диктатор Володимир Путін, який помітно постарів, близько 30 років перебуває при владі Російської Федерації, і за цей час обіймав різні посади. Але мало хто знає, яким він був до приходу у велику політику.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядав Володимир Путін до того, як його політична кар’єра стрімко пішла вгору, принісши йому статус та великий дохід. Знімоками його фотографій поділився фінський суспільний мовник Yle.

Як Володимир Путін виглядав до приходу у велику політику

На початку 1990-х років, після звільнення з КДБ, російський диктатор Володимир Путін почав працювати у мерії Санкт-Петербурга біля губернатора Анатолія Собчака. На той момент він був на чолі міського Комітету із зовнішніх зв’язків і відповідав за іноземні інвестиції та експорт-імпорт через петербурзькі порти.

Володимир Путін у молодості

І одного разу, на травневі свята родина Путіна та родина Собчака відпочивали разом на віллі компанії Thomesto Group у Фінляндії. З цієї зустрічі збереглися кадри, на яких президента Росії можна побачити у неохайному вигляді.

Як виглядав Володимир Путін до приходу до політики

Путін був одягнутий у пом’ятий спортивний костюм Adidas, в нього було розпатлане волосся. І в об’єктиви камер він дивився крадькома, ховаючи то обличчя, то погляд.

Володимир Путін на початку 90-х виглядав неохайно

"Таким був Путін до того, як розбагатів: погана вітровка, погана зачіска, погана майка", — так прокоментував зовнішній вигляд російського диктатора журналіст The Guardian Люк Хардінг.

Володимир Путін під час відпочинку у Фінляндії

Відомо, що Путін та Собчак були запрошені на острів Торсе компанією, яка займалася імпортом необробленої деревини з Росії. Там вони грали у настільний теніс, рибалить та кидали дротики з охоронцями.

Як змінився Володимир Путін

"Телеграф" писав раніше, що мала Людмила Путіна, коли була першою леді Росії. Колишня дружина президента Росії не скористалася послугами стилістів.