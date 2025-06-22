Путін старіє на очах. Ледь тримав підручник і помітно пожовтів (відео, фото)

Роки беруть своє — президент Росії у жахливому вигляді

Президент Росії Володимир Путін з'явився на публічному заході, де продемонстрував новий підручник з історії для п'ятого класу. Якщо сказати простіше — це підручник, де купа сторінок з брехнею пропагандою і триад про "другу армію світу" і непереможне так зване "сво".

Про це повідомили у російських пабліках. Там окремо показали, як виглядає Путін.

Подія відбулася в офіційній обстановці, де він особисто представив навчальний посібник як частину освітньої реформи в Росії. Виглядав Путін мʼяко кажучи жахливо.

Обличчя президента РФ було жовтого кольору — ніби його хтось поливав воском. Що цікаво, йому вже давно приписують смертельні хвороби.

Що не кажи, а роки беруть своє. На кадрах помітно, що президент Росії пострарів ще більше.

Зморшки на його обличчі тому доказ. Погляд у Володимира Путіна пустий.

Володимир Путін 22 червня

Варто зазначити і те, що Путіну 72 роки, і логічно, що він, як будь-яка людина в його віці, буде мати зморшки. Але коли вони якісь незвичні та ще й з’являються буквально за ніч, це виглядає трохи дивно. Нещодавно журналісти "Телеграфу" звернули увагу на те, що у президента Росії зʼявилась незвична зморшка. На знімках, оприлюднених раніше, подібної зморшки не спостерігалося. Цікаво, що змінився лоб Путіна буквально за одну ніч.

На зустрічах, які відбувалися 2 червня, ця зморшка також була відсутня на фотографіях. Вертикальна лінія простягається практично через усе чоло російського диктатора, перетинаючи поперечні зморшки, і це дуже помітно. Візуально ці лінії нагадують хрест — ніби якась мітка.

Слід звернути увагу і на те, що у російських та українських ЗМІ неодноразово з'являлися припущення про використання двійників російського президента на публічних заходах. Деякі експерти висловлювали думки, що подібна практика могла застосовуватися під час візитів до небезпечних регіонів, зокрема під час поїздки до Курської області на початку 2025 року.

"Телеграф" навіть звертався до штучного інтелекту, аби він пояснив ймовірність, що на фото, зроблених у Курській області, був двійник.