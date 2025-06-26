В помятом костюме и с неопрятной длинной прической: как выглядел Путин в 90-х (фото)

Путин прятал от объективов камер то лицо, то взгляд

Российский диктатор Владимир Путин, который заметно постарел, около 30 лет находится при власти Российской Федерации, и за это время занимал различные должности. Но мало кто знает, каким он был до прихода в большую политику.

"Телеграф" решил узнать, как выглядел Владимир Путин до того, как его политическая карьера стремительно пошла вверх, принеся ему статус и большой доход. Скриншотами его фотографий поделился финляндский общественный вещатель Yle.

Как Владимир Путин выглядел до прихода в большую политику

В начале 1990-х годов, после увольнения из КГБ, российский диктатор Владимир Путин начал работать в мэрии Санкт-петербурга около губернатора Анатолия Собчака. На тот момент он был во главе городского Комитета по внешним связям и отвечал за иностранные инвестиции и экспорт-импорт через петербургские порты.

Владимир Путин в молодости

И однажды, на майские праздники семья Путина и семья Собчака отдыхали вместе на вилле компании Thomesto Group в Финляндии. С этой встречи сохранились кадры, на которых президента России можно увидеть в неряшливом виде.

Как выглядел Владимир Путин до прихода в политику

На Путине был помятый спортивный костюм Adidas, растрепанные волосы. И в объективы камер он смотрел украдкой, пряча то лицо, то взгляд.

Владимир Путин в начале 90-х выглядел неряшливо

"Таким был Путин до того, как разбогател: плохая ветровка, плохая прическа, плохая майка", — так прокомментировал внешний вид российского диктатора журналист The Guardian Люк Хардинг.

Владимир Путин во время отдыха в Финляндии

Известно, что Путин и Собчак были приглашены на остров Торсе компанией, которая занималась импортом необработанной древесины из России. Там они играли в настольный теннис, рыбачили и бросали дротики с охранниками.

Как изменился Владимир Путин

"Телеграф" писал ранее, что носила Людмила Путина, когда была первой леди России. Бывшая жена президента России не пользовалась услугами стилистов.