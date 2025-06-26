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В помятом костюме и с неопрятной длинной прической: как выглядел Путин в 90-х (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Как Владимир Путин выглядел до прихода в большую политику Новость обновлена 26 июня 2025, 17:28
Как Владимир Путин выглядел до прихода в большую политику. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Путин прятал от объективов камер то лицо, то взгляд

Российский диктатор Владимир Путин, который заметно постарел, около 30 лет находится при власти Российской Федерации, и за это время занимал различные должности. Но мало кто знает, каким он был до прихода в большую политику.

"Телеграф" решил узнать, как выглядел Владимир Путин до того, как его политическая карьера стремительно пошла вверх, принеся ему статус и большой доход. Скриншотами его фотографий поделился финляндский общественный вещатель Yle.

Как Владимир Путин выглядел до прихода в большую политику

В начале 1990-х годов, после увольнения из КГБ, российский диктатор Владимир Путин начал работать в мэрии Санкт-петербурга около губернатора Анатолия Собчака. На тот момент он был во главе городского Комитета по внешним связям и отвечал за иностранные инвестиции и экспорт-импорт через петербургские порты.

Владимир Путин
Владимир Путин в молодости

И однажды, на майские праздники семья Путина и семья Собчака отдыхали вместе на вилле компании Thomesto Group в Финляндии. С этой встречи сохранились кадры, на которых президента России можно увидеть в неряшливом виде.

Владимир Путин
Как выглядел Владимир Путин до прихода в политику

На Путине был помятый спортивный костюм Adidas, растрепанные волосы. И в объективы камер он смотрел украдкой, пряча то лицо, то взгляд.

Владимир Путин
Владимир Путин в начале 90-х выглядел неряшливо

"Таким был Путин до того, как разбогател: плохая ветровка, плохая прическа, плохая майка", — так прокомментировал внешний вид российского диктатора журналист The Guardian Люк Хардинг.

Владимир Путин
Владимир Путин во время отдыха в Финляндии

Известно, что Путин и Собчак были приглашены на остров Торсе компанией, которая занималась импортом необработанной древесины из России. Там они играли в настольный теннис, рыбачили и бросали дротики с охранниками.

Владимир Путин
Как изменился Владимир Путин

"Телеграф" писал ранее, что носила Людмила Путина, когда была первой леди России. Бывшая жена президента России не пользовалась услугами стилистов.

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