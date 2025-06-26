Красивий пам’ятник на головній алеї: як виглядає могила Івана Плюща, який двічі був спікером Ради

Іван Плющ помер 25 червня 2014 року і похований на Байковому коадовищі у Києві

Іван Плющ — радянський та український державний діяч, політик та колишній голова Верховної Ради. Він помер 25 червня 2014 року після тривалого онкозахворювання, а 27 червня його поховали на головній алеї Байкового кладовища у Києві.

"Телеграф" розповість, чим відомий Іван Плющ та як виглядає його могила у Києві.

Іван Плющ — що про нього відомо

Іван Плющ народився 11 вересня 1941 року у Чернігівській області. У 1959 році він закінчив Борзнянський сільськогосподарський технікум, працював агрономом. У 1962 році вступив до КПРС. У 1967 році закінчив Українську сільськогосподарську академію, здобувши спеціальність агронома.

У вересні 1984 року Іван Плющ отримав посаду першого заступника голови Київської обласної ради. А у грудні того ж року став головою Київського облвиконкому. Так розпочалася його політична кар’єра ще у Радянському союзі.

А продовжилася вона вже у незалежній Україні, де він кілька разів обирався народним депутатом. До речі, саме під головуванням Плюща Верховна Рада України ратифікувала Біловезьку угоду про припинення існування СРСР.

Іван Плющ двічі був головою Верховної Ради України (1991-1994 та 2000-2002). У 2007 році також був секретарем Ради національної безпеки та оборони України. А 21 серпня 2001 року йому було присвоєно звання Героя України.

Як виглядає могила Івана Плюща?

Іван Плющ помер 25 червня 2014 року після тривалої та виснажливої боротьби з онкологічним захворюванням. 27 червня того ж року його урочисто поховали на Байковому кладовищі у Києві, виділивши місце на головній алеї некрополя. Попрощатися з політиком прийшло багато українських депутатів, державних діячів і колишніх президентів України.

Через деякий час після смерті на могилі Івана Плюща встановили красивий і монументальний пам’ятник, по центру якого висить його портрет. До речі, нагорі пам’ятника можна побачити герб України тризуб незвичайної форми, а знизу завжди стоять лампадки та вази з квітами.

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