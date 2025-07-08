В Росії сталася загадкова авіатроща: літак впав на житловий будинок (фото, відео)

Борт приблизно годину кружляв у небі

У Казані під час навчань впав двомоторний літак Cessna 337 Skymaster на житловий будинок. Ймовірніше, під час зниження він зачепив лінії електропередач. Однак є інформація, що це міг бути і новітній БПЛА "Альтаїр".

Як пишуть росЗМІ, літак нібито виконував навчальний політ над некомерційним садівничим товариством "Дубки" в районі Дербишки. А деякі канали стверджують, що Росія випробовувала новий БПЛА і він влетів у будинок. Офіційно цю інформацію наразі не коментували.

У мережі вже поширюють відео падіння та прольоту літака. На кадрах видно, що борт летів дуже низько, майже зачіпляючи дах будинків. Деякі канали пишуть, що під час зниження літак міг зачепити лінії електропередач.

У Татарстані впав літак

Саме внаслідок цього контакту з проводами Cessna 337 Skymaster втратив керування, зачепився крилом за дерево та впав на територію приватного житлового будинку. Після падіння будівля загорілася, однак постраждалих немає.

Відомо, що борт здійснював навчальний політ і кружляв над Татарстаном приблизно годину, а під час зниження сталась аварія.

Додамо, що Cessna 337 Skymaster — це легкий двомоторний літак, який часто використовується для навчальних та приватних польотів. Він відрізняється характерною схемою розташування двигунів — один спереду та один позаду фюзеляжу, що забезпечує додаткову надійність при відмові одного з моторів.

БПЛА "Альтаїр" — найсучасніший російський безпілотник-розвідник підвищеної дальності польоту, він може нести ракети та бомби вагою до 1 тонн. Призначений і для бойових операцій — аналог американського MQ-9 Reaper.

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