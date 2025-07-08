В России произошла загадочная авиакатастрофа: самолет упал на жилой дом (фото, видео)

Борт примерно час кружился в небе

В Казани во время учений упал двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster на жилой дом. Вероятнее всего, при понижении он задел линии электропередач. Однако есть информация, что это мог быть и новейший БПЛА "Альтаир".

Как пишут росСМИ, самолет якобы выполнял учебный полет над некоммерческим садоводческим обществом "Дубки" в районе Дербышки. А некоторые каналы утверждают, что Россия испытывала новый БПЛА, и он влетел в дом. Официально эту информацию пока не комментировали.

В сети уже распространяется видео падение и пролет самолета. На кадрах видно, что борт летел очень низко, почти задевая крышу домов. Некоторые каналы пишут, что во время понижения самолет мог задеть линии электропередач.

В Татарстане упал самолет

Именно в результате этого контакта с проводами Cessna 337 Skymaster потерял управление, зацепился крылом за дерево и упал на территорию частного жилого дома.

Известно, что борт совершал учебный полет и кружил над Татарстаном примерно час, а при понижении произошла авария.

Добавим, что Cessna 337 Skymaster – это легкий двухмоторный самолет, который часто используется для учебных и частных полетов. Он отличается характерной схемой расположения двигателей – один спереди и один сзади фюзеляжа, что обеспечивает дополнительную надежность при отказе одного из моторов.

БПЛА "Альтаир" – самый современный российский беспилотник-разведчик повышенной дальности полета, он может нести ракеты и бомбы весом до 1 тонн. Предназначен и для боевых операций – аналог американского MQ-9 Reaper.

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