"А що взагалі відбувається?": росіяни розсмішили подивом через авіаколапс

Деякі щиро здивовані, як дрони можуть перешкодити літакам

Масштабний авіаколапс у Росії, який стався через наліт БПЛА, викликає у росіян роздратування, а в деяких — подив. У соціальних мережах вже з’являються дотепні міркування громадян РФ із цього приводу.

У пабліках росіяни намагаються з’ясувати, чому насправді сталося "блокування" великих аеропортів, а рейси скасовують чи затримують. Що цікаво, окремі користувачі щиро здивовані, як дрони можуть перешкодити літакам.

"Телеграф" у цьому матеріалі зібрав деякі реакції громадян РФ із мережі.

5-7 липня рейси масово скасовували або переносили через фіксацію безпілотників над територією Росії. Інформація про це облетіла безліч російських пабліків. Однак дехто на третій день колапсу все ще питав, що сталося.

Що цікаво, дехто вже почав скаржитися на свою так звану "СВО", тобто повномасштабну війну.

Коментарі з мережі

Коментарі з мережі

Коментарі з мережі

Передісторія

5 липня у роботі російських аеропортів сталися перебої. Причиною цього став наліт дронів. У багатьох місцях пасажири змушені чекати на свій рейс по кілька годин. Через довгі затримки росіяни лягали спати прямо на підлозі аеропорту, а в деяких випадках надходили скарги, що навіть запаси платного алкоголю добігають кінця.

Затримки рейсів до Росії

6 липня, за даними росЗМІ, в аеропорту Пулково затримувалися 57 рейсів, ще 11 взагалі скасували. У московському Шереметьєво ситуація не краща — там було затримано 27 рейсів і скасовано дев’ять.

7 липня в Пулковому було затримано понад 100 рейсів — від 2 до 6 годин, ще близько 30 скасовано. За даними SHOT, на запасні аеропорти пішло понад 80 літаків.

Як заявили в Росавіації, з 5 липня до 06:00 7 липня було скасовано 485 рейсів, затримано майже 2 тисячі. Ще 88 літаків пішли на запасні аеродроми, оформлено 43 тис. вимушених повернень квитків. У готелях через скасування та перенесення рейсів розмістили 94 тис. осіб. Усього країною затримали близько 200 рейсів.

Авіаколапс викликав у російській авіаційній галузі збитки в приблизно 20 млрд рублів (це більше ніж 254 млн доларів). За три дні було скасовано 485 рейсів, ще майже дві тисячі було затримано.

Офіційно в "Росавіації" пояснили перебої необхідністю "забезпечення безпеки польотів", однак точних причин не назвали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки Росія втратить через авіаколапс і чому закриття аеропортів у Росії через загрозу дронових атак — це лише побічний ефект.