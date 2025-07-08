"А что вообще происходит?": россияне рассмешили недоумением из-за авиаколлапса

Некоторые искренне удивлены, как дроны могут помешать самолетам

Масштабный авиаколлапс в России, который произошел из-за налета БПЛА, вызывает у россиян раздражение, а у некоторых — недоумение. В социальных сетях уже появляются забавные рассуждения граждан РФ на этот счет.

В пабликах россияне пытаются выяснить, почему на самом деле случилась "блокировка" крупных аэропортов, а рейсы отменяют или задерживают. Что интересно, отдельные пользователи искренне удивлены, как дроны могут помешать самолетам.

"Телеграф" в этом материале собрал некоторые реакции граждан РФ из сети.

5-7 июля рейсы массово отменяли или же переносили из-за фиксации беспилотников над территорией России. Информация об этом облетела множество российских пабликов. Однако некоторые на третий день коллапса все еще задавались вопросом, что произошло.

Что интересно, некоторые уже стали жаловаться на свою так называемую "СВО", то есть полномасштабную войну.

Комментарии из сети

Комментарии из сети

Комментарии из сети

Предыстория

5 июля в работе российских аэропортов случились перебои. Причиной тому стал налет дронов. Во многих местах пассажиры вынуждены ждать своего рейса по несколько часов. Из-за долгих задержек россияне ложились спать прямо на полу аэропорта, а в некоторых случаях поступали жалобы, что даже запасы платного алкоголя подходят к концу.

Задержки рейсов в России

6 июля, по данным росСМИ, в аэропорту Пулково задерживались 57 рейсов, еще 11 вообще упразднили. В московском Шереметьево ситуация не лучше — там были задержаны 27 рейсов и отменены девять.

7 июля в Пулково было задержано более 100 рейсов — от 2 до 6 часов, еще около 30 отменены. По данным SHOT, на запасные аэропорты ушло более 80 самолетов.

Как заявили в Росавиации, с 5 июля по 06:00 7 июля было отменено 485 рейсов, задержано почти 2 тысячи. Еще 88 самолетов ушли на запасные аэродромы, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов. В отелях из-за отмены и переноса рейсов разместили 94 тыс. лиц. Всего по стране задержали около 200 рейсов.

Авиаколлапс вызвал у российской авиационной отрасли убытки в примерно 20 млрд рублей (это больше чем 254 млн долларов). За три дня было отменено 485 рейсов, еще почти 2 тысячи были задержаны.

Официально в "Росавиации" объяснили перебои необходимостью "обеспечения безопасности полётов", однако чётких причин не назвали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько Россия потеряет из-за авиаколлапса и почему закрытие аэропортов в России из-за угрозы дроновых атак — это лишь побочный эффект.