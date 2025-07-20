"Чому не в окопі?" Росіяни в істериці після перемоги Усика

У безсилій злості вони пишуть повну нісенітницю

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу билися чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO).

Поєдинок, що проходив на легендарній арені "Уемблі", завершився перемогою Усика нокаутом, що дуже засмутило росіян. "Телеграф" зібрав їхню реакцію в мережі.

Більшість коментарів росіян – це просто матюки, що саме по собі говорить про рівень розвитку. Ті хто уникав лайки, теж писали безглузді слова на кшталт "Перемога" та "Можливо", думаючи, що цим принижують українців.

Також любителі боксу з боліт просували теорію змови про те, що Дюбуа нібито "злився" Усику, бо той українець – мовляв, сьогодні це світовий тренд.

Інші писали про нібито боягузтво Усика, який із такими даними чомусь не на фронті, і пропонували його "бусифікувати".

Деякі коментатори втішали себе "успіхами ЗС РФ" на передовій, говорячи, що українці можуть перемогти тільки на рингу і то за договірняком, то нехай потішаться. Адже на фронті "Росія йде вперед".

Також у російському сегменті інтернету виникла версія, що український боксер нібито виступає під препаратами.

Раніше Усик розповів, що серйозно ставиться до кожного свого суперника і ретельно готується до боїв. "Кожен мій опонент – це дуже серйозний хлопець, який виходить для того, щоб мене перемогти", – сказав спортсмен.