Усик нокаутував Дюбуа секретним ударом під назвою "Іван" (відео)

Команда українця добре підготувалася до поєдинку

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) на легендарній арені "Вемблі" визначився новий абсолютний чемпіон світу у гевівейті. У головному поєдинку вечора боксу чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) нокаутував у п’ятому раунді володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO).

Олександр знову дав Даніелю урок боксу. Усик розповів на пресконференції після бою, що використав удар під назвою "Іван", щоб перемогти британця, передає "Телеграф".

"Ми готувалися до цього поєдинку з моєю командою. Ми вивчили перший бій, ми готували комбінації. Цей удар називається "Іван". Іван — це міцний український чоловік, який живе в селі й працює на фермі. Такий собі козак", — заявив Усик, який на відео показав, чим відрізняється "Іван" від звичайного хука.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа 2

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа 2

На вечорі боксу Усик — Дюбуа 2 билися ще двоє українців: напівваговик Даніель Лапін та суперваговик Владислав Сіренко. Лапін здобув тяжку перемогу, а ось Сіренко відверто розчарував.

Після перемоги Усик зізнався, що навіть не думає закінчувати кар’єру. Крім того, чемпіон зворушливо звернувся до українських військових.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Нагадаємо, у першому поєдинку між Усиком та Дюбуа, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.