"Кожен мій опонент – серйозний хлопець": що розповів Усик на пресконференції після бою з Дюбуа (фото, відео)

Український боксер подякував українцям за підтримку

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик після своєї блискучої перемоги над володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа розповів, що серйозно ставиться до кожного свого суперника та ретельно готується до боїв.

Про це Олександр Усик сказав на пресконференції після бою. На ній були також присутні кореспонденти "Телеграфа".

"Я тренуюся, я готуюся до кожного свого опонента. Я не займаюся шапкозакидництвом. Кожен мій опонент – це дуже серйозний хлопець, який виходить для того, щоб перемогти мене. Я дуже вдячний українській публіці, я дуже вдячний моєму народу за підтримку. Це дуже важлива перемога зараз для нас, і для нас."

Він також поділився, що заняття боксом змінило його життя.

"Після того, як я почав займатися боксом, моя душа і мій кругозір змінилися. Я почав більше або відчувати кохання, або любити", — каже Усик.

Олександр Усік на прес-конференції. Фото: Оксана Тесленко, "Телеграф"

Олександр Усік на прес-конференції. Фото: Оксана Тесленко, "Телеграф"

Олександр Усік на прес-конференції. Фото: Оксана Тесленко, "Телеграф"

Бій Усика та Дюбуа

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу воювали чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO).

Перед реваншем Усік і Дюбуа провели відкриті тренування, Олександр з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

У середині 5-ї 3-хвилинки Олександр серією ударів повалив британського гіганта на канвас. "Динаміт" піднявся, проте одразу потрапив під потужне бомбардування з боку українця. Даніель упав вдруге. Рефері пошкодував Дюбуа і завершив бій, присудивши Вусіку перемогу нокаутом.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в першому поєдинку між Усиком і Дюбуа, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. досі.