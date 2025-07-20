"Почему не в окопе?" Россияне в истерике после победы Усика

В бессильной злобе они пишут полную ерунду

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сразились чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-3, 21 KO).

Поединок, проходивший на легендарной арене "Уэмбли", завершился победой Усика нокаутом, что очень расстроило россиян. "Телеграф" собрал их реакцию в сети.

Большинство комментариев россиян – это просто матерная брань, что само по себе говорит об уровне развития. Те кто избегал ругательств, тоже писали бессмысленные слова типа "Перемога" и "Потужно", думая, что этим унижают украинцев.

Также любители бокса с болот продвигали теорию заговора о том, что Дюбуа якобы "слился" Усику, потому что тот украинец – мол, сегодня это мировой тренд.

Другие писали о якобы трусости Усика, который с такими данными почему-то не на фронте, и предлагали его "бусифицировать".

Некоторые комментаторы утешали себя "успехами ВС РФ" на передовой, говоря, что украинцы могут победить только на ринге и то по договорняку, так пусть потешатся. Ведь на фронте "Россия идет вперед".

Также в российском сегменте интернета возникла версия, что украинский боксер якобы выступает под препаратами.

Ранее Усик рассказал, что серьезно относится к каждому своему сопернику и тщательно готовится к боям. "Каждый мой оппонент – это очень серьезный парень, который выходит для того, чтобы победить меня", – сказал спортсмен.