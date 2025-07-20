Усик покарав Дюбуа за хамство (відео)

Українець вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу у гевівейті

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу билися чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO).

Поєдинок, що проходив на легендарній арені "Вемблі", завершився перемогою Усика нокаутом. Про це повідомляє "Телеграф".

Дюбуа почав активно, зайняв центр рингу та вів поєдинок, проте пропустив надто багато контратак. У 5-му раунді Усик двічі відправив суперника на канвас, після чого рефері вирішив зупинити поєдинок.

Таким чином, 38-річний Усик знову зібрав усі основні титули у гевівейті та став дворазовим абсолютними чемпіоном світу. Дюбуа зазнав третьої поразки в кар’єрі та другої від Олександра.

Зазначимо, Дюбуа перед реваншем поводився по-хамськи. Мало того, що він обіцяв вирубити Усика, справа дійшла навіть до рукоприкладства. Після оголошення поєдинку Даніель на стадіоні штовхнув Олександра. Крім того, "Динаміт" заявляв, що Кіт переміг у першому бою лише через війну в Україні.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Перед реваншем Усик і Дюбуа провели відкриті тренування, Олександр з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.