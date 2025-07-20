Усик — Дюбуа 2: відео бою
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Великий бій пройшов у Лондоні
У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) став дворазовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Кіт достроково зупинив британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) та завоював усі основні титули (WBA, WBO, WBC та IBF).
"Телеграф" пропонує вашій увазі відео бою Усик — Дюбуа. Поєдинок тривав лише 5 раундів.
У середині 5-ї 3-хвилинки Олександр серією ударів повалив британського гіганта на канвас. "Динаміт" піднявся, проте відразу потрапив під потужне бомбардування з боку українця. Даніель упав вдруге. Рефері пошкодував Дюбуа і завершив бій, присудивши Усику перемогу нокаутом.
Відео бою Усик — Дюбуа 2
На вечорі боксу Усик — Дюбуа 2 билися ще двоє українців: напівтяж Даніель Лапін та суперваговик Владислав Сіренко. Лапін здобув важку перемогу, а ось Сіренко сенсаційно програв свій бій.
Після перемоги Усик зізнався, що навіть не думає закінчувати кар’єру. Крім того, чемпіон зворушливо звернувся до українських військових.
Нагадаємо, у першому поєдинку між Усиком та Дюбуа, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.